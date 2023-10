'¿Y eres despistada?': mujer confundió sus pastillas con insólito objeto; se lo tragó

Una usuaria de TikTok, conocida como Tannah, se volvió viral debido a un curioso incidente que, afortunadamente, no tuvo consecuencias graves para su salud. Durante una actividad deportiva con una amiga en Utah, Estados Unidos, la mujer confundió sus pastillas con uno de sus auriculares.



A pesar de su error, compartió la experiencia que vivió en su perfil y destacó la reacción particular de su esposo.

Las redes sociales están llenas de videos curiosos que muestran aspectos divertidos de la vida cotidiana, estos son compartidos por usuarios de todo el mundo. En este caso, Tannah, quien protagonizó un episodio peculiar que nadie desearía experimentar.



"Ahora me voy a mostrar muy vulnerable explicando esto", comenzó la internauta, y continuó: "Tuve una situación esta mañana. Salí a caminar con mi amiga, a quien no veía desde hace un año. Ella me extrañaba mucho".



Luego de establecer el contexto de su error, soltó una risa y señaló: "Durante la caminata, decidí tomar mis vitaminas, así que agarré una, tomé agua y la tragué, pero ya notaba que se atascaba".

(Leer más: Se hizo un tatuaje con mucha ilusión y cuando vio el resultado rompió en llanto).

Después de eso, continuó su caminata y se despidió de su amiga Kathleen. En el camino de regreso a casa, Tannah quiso escuchar música y se dio cuenta de que tenía la caja de pastillas en la mano, lo que le pareció extraño.



Minutos después, decidió buscar sus auriculares, pero sólo encontró uno, esto hizo que de inmediato se diera cuenta de que había tomado su AirPod en lugar de sus vitaminas y por eso sentía que se habían atascado.

"Llamé a muchas personas, doctores, amigos... y todos sugirieron lo mismo, así que, voy a seguir lo que sugirieron... No sé si a alguien más le ha pasado esto. Yo buscaré ayuda profesional. Esto es embarazoso", concluyó Tannah en el video, con uno de sus auriculares en la oreja derecha.



Días después, en respuesta a una seguidora, compartió otro video en el que destacó la reacción de su esposo, quien sugirió que estaría más "protegida" gracias a que podría rastrear la ubicación en tiempo real de su AirPod tragado.

(Seguir leyendo: Estos son algunos trucos para limpiar el microondas de forma fácil y rápida).

Además, entre risas, aseguró que todo estaba en orden y que se trataba de una experiencia única que eligió compartir con su comunidad en línea, quienes aprovecharon para dejarle múltiples mensajes.



Pese al inconveniente, el mensaje que Tannah transmitió es la importancia de prestar atención, especialmente a los impulsos que solemos hacer automáticamente, ya que en casos como este pueden causar problemas.



"Admito que al principio estaba en shock... y al final del tercer día estaba en pánico. Pero todo terminó bien", concluyó.

Más noticias

*Este contenido reescrito con la ayuda de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO