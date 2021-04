Xuxa y frases escandalosas de famosos que han desatado polémicas

La constante exposición a la que se enfrentan muchas celebridades puede dar pie a que, en ciertas ocasiones, hagan declaraciones que enciendan las 'críticas' por parte de los medios y las personas del común.

En varios de estos casos, la polémica ha sido tal que sus protagonistas tuvieron que salir a disculparse por sus palabras y retractarse por completo.



Conozca algunas frases controversiales emitidas por personas del mundo del entretenimiento que le dieron la vuelta al mundo.



Los presos de Xuxa

La cantante brasileña Xuxa Meneghel sorprendió a sus seguidores con unas debatibles declaraciones acerca de la población carcelaria, durante un conversatorio en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, Brasil.



Xuxa, quien es defensora de los animales, habló sobre estar en contra de los experimentos en otras especies y, por el contrario, dijo estar de acuerdo con que algunos medicamentos se prueben en seres humanos, en especial, en personas que están en prisión.



“En mi opinión, creo que hay muchas personas que han hecho muchas cosas malas que están pagando por sus errores ad eternum, para siempre en prisión, que podrían ayudar en estos casos, desde personas hasta experimentos", dijo Xuxa.



Luego señaló: "creo que al menos serían útiles para algo antes de morir, ¿entiendes?". Y añadió que, al haber tantas personas condenadas a pasar varias décadas en prisión, podrían "ayudar en algo" en estos experimentos.



Pese a que en ese momento defendió su argumento con vehemencia, más tarde se retractó y publicó un video en su cuenta de Instagram para disculparse por las declaraciones.

La esclavitud fue 'una elección'

El rapero estadounidense Kanye West ha sido famoso por varias declaraciones polémicas a lo largo de su carrera.



Una de las más sonadas ocurrió en 2018, durante una entrevista en el medio de entretenimiento ‘TMZ’. El cantante dijo: "uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una elección".



El reportero Van Lathan mostró su indignación y respondió: “tenemos que lidiar con la marginación que viene de los 400 años de esclavitud que tú has dicho que para nuestra gente fue una opción. Estoy horrorizado y, hermano, estoy increíblemente herido porque te has convertido en algo que para mi no es real".



Según la ‘BBC’, después de la entrevista West trinó que sus comentarios fueron “malinterpretados”: "si mencioné los 400 años de esclavitud fue porque no podemos estar mentalmente encarcelados otros 400 años", escribió.

'Yo entiendo a Hitler'

Lars Von Trier en el Festival de Cannes del 2011. Foto: EFE

El director de cine y guionista danés Lars Von Trier dijo que entendía las razones de Hitler durante el Festival de Cannes, en una rueda de prensa de su película ‘Melancholia', estrenada en 2011.



Cuando le preguntaron sobre su acercamiento al judaísmo, el danés comentó: "yo entiendo a Hitler, aunque comprendo que hizo cosas equivocadas, por supuesto. Solo estoy diciendo que entiendo al hombre, no es lo que llamaríamos un buen tipo, pero simpatizo un poco con él".



Luego añadió que por mucho tiempo creyó que era judío y estaba contento, pero que después comprendió que era un nazi porque su familia era alemana, lo que también le “agradaba”, según informó el diario español ‘El País’.



Horas después, el cineasta pidió disculpas en un comunicado. “Si he herido a alguien con las palabras de esta mañana, me disculpo sinceramente. No soy antisemita ni tengo prejuicios raciales de ninguna clase, ni soy un nazi", escribió.

'¿Por qué no se puede compartir la cama?'

La estrella del pop fue acusada de abuso sexual a menores múltiples veces. Foto: AFP

Michael Jackson, el legendario 'Rey del pop', causó controversia durante mucho tiempo por numerosas acusaciones de abuso sexual a menores de edad.



En 2003, durante una entrevista emitida en la televisión británica, admitió que había compartido su cama con niños, pero sin ninguna intención sexual, solo “ponía un poco de música y les leía un libro".



"Es lo que el mundo entero debería hacer. ¿Por qué no se puede compartir la cama? La cosa más afectuosa es compartir la cama con alguien", agregó.



Según el diario español ‘El País’, el artista también dijo en el documental ‘Living with Michael Jackson’, de ese mismo año, que los niños eran los que le pedían dormir en su cama y a él le alegraba poder cumplirles ese deseo.



'Odio América'

La estrella pop Ariana Grande levantó una fuerte polémica, en 2015, después de que apareciera un video en el que está comiendo donas con un amigo en una tienda y dijo: “odio América. Odio a los americanos”.



Muchas personas estadounidenses se sintieron ofendidas, por lo que la cantante emitió un comunicado explicando la situación:



“Estoy extremadamente orgullosa de ser americana y siempre dejo claro que amo a mi país. Lo que dije en un momento privado con mi amigo, quien estaba comprando donas, se ha sacado de contexto y lo siento por no haber tenido más discreción con mis palabras”.



Según el periódico ‘La Vanguardia’, Grande también se refirió a la obesidad infantil y dijo que sentía preocupación porque, según ella, los americanos “consumen de forma despreocupada sin tener en cuenta las consecuencias”.

'Éramos tres en este matrimonio'

Diana y Carlos de Gales, en 1989. Foto: AFP

Diana de Gales, también conocida como Lady Di, levantó una polémica casi mundial, en 1995, tras una entrevista transmitida en la ‘BBC’ en la que hablaba de su fallido matrimonio con el príncipe Carlos.



En aquella ocasión dijo: “‘éramos tres en este matrimonio”, refiriéndose a la relación del príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles.



Diana y Carlos habían anunciado su separación en 1992 y se divorciaron en 1996.



Según ‘DW’, el programa dejó al descubierto la vida íntima de la familia real y fue vista por 22,8 millones de británicos. En noviembre de 2020 se le inició una investigación a Martin Bashir, periodista del programa, por falsificar documentos en ese entonces con el fin de hablar con Lady Di.

'El pollo vuelve a los niños homosexuales'

La modelo colombiana Natalia París fue tendencia en Twitter, en 2013, gracias a que apareció en un video hablando sobre la relación que tiene el pollo con la homosexualidad.



"Los niños que están comiendo pollo de esos, como les están inyectando hormonas femeninas, se están empezando a volver homosexuales”, afirmó París en el clip.



En las redes hubo personas que la apoyaron: “estudios serios de universidades responsables no colombianas demuestran esa teoría", escribió un usuario. Mientras que otras lo tomaron con humor: "Acá comiendo pollo y viendo Glee. Natalia París tenía razón", trinó el comediante Ricardo Quevedo.

'El corazón quiere lo que quiere'

El director y escritor Woody Allen. Foto: EFE

El famoso director y escritor Woody Allen tuvo que dar muchas explicaciones a la prensa luego de casarse con Soon-Yi Previn en 1997, a quien le lleva 35 años. El problema esencial es que Previn fue adoptada por él y por Mia Farrow cuando estaban en una relación.



En una ocasión dijo: "el corazón quiere lo que quiere. No hay una lógica para estas cosas. Tú conoces a alguien y te enamoras, eso es todo".



Allen y Previn siguen casados, sin embargo, en mayo de 2020, el cineasta admitió que al principio su relación “no tenía sentido” debido a su diferencia de edad. Sin embargo, afirmó que ahora se “divierten mucho”.



Los comentarios de Schwarzenegger sobre migrantes mexicanos

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Foto: AFP

Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador del estado de California, estuvo en el ojo del huracán, en 2006, por hablar acerca de los migrantes mexicanos, quienes, según él, tenían dificultades para integrarse a la cultura estadounidense.



"Es muy difícil para cierta gente, especialmente para los mexicanos, integrarse a la cultura estadounidense. Ellos están tan cerca de su país aquí, que tratan de seguir siendo mexicanos, pero al mismo tiempo, tratan de estar en América, así que es como un 'va y viene' para ellos", explicó en aquella ocasión.



El exgobernador recibió múltiples críticas, entre estas destacaron las mordaces acusaciones de dos congresistas, quienes opinaron que el comentario era un "insulto" a la numerosa comunidad mexicana de California.

