XPECTA: la revolución del entretenimiento llega a Medellín, generando miles de empleos

La ciudad de Medellín se prepara para asumir su título como la ‘capital de la tecnología y el entretenimiento en América Latina’ con la llegada de XPECTA, un evento que promete marcar un antes y un después en la industria del entretenimiento.

La feria se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre en Plaza Mayor y se espera que tenga un impacto económico significativo.



Según los directivos de XPECTA, se anticipa que este evento generará alrededor de 6 mil empleos, tanto directos como indirectos. Además, se proyecta que atraerá inversiones por cerca de US$8 millones a la región y al país.



(Además: Estas son las medidas de seguridad para el clásico paisa entre Nacional y Medellín).



El Embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, respalda la feria y traerá una misión empresarial de ese país para explorar oportunidades de negocios en Colombia.

¿Cómo nació XPECTA?

En charla con EL TIEMPO, Alexander Duque, uno de los fundadores de Xpecta, comentó que “esta idea viene de hace mucho tiempo, pensando en la industria del entretenimiento. Vemos como hay ferias de la construcción, de la moda, de la belleza de la vivienda y nunca hemos visto una feria de la industria entretenimiento”.



(Lea también: 6.000 vacantes de trabajo se ofertarán en Medellín en mega feria: así puede aplicar).

Además, señaló que esta industria ha tenido un crecimiento exponencial en Colombia durante los últimos años. “Vimos la necesidad de hacer la feria, que es un pequeño paso para que esto se vuelva realmente una industria”, señaló Duque.



(Además: La historia detrás del video de hombre con supuesto comportamiento ‘zombie’ en Medellín).



Enfatizó en lo siguiente: “Quisimos hacer una mezcla como de un Colombia Moda y un Colombiatex, pero del entretenimiento”.

¿Qué se puede esperar de la feria?

Los visitantes de XPECTA podrán sumergirse en un mundo de innovación y entretenimiento, con pabellones repletos de tecnologías experienciales que incluyen pantallas LED, hologramas, luces deslumbrantes y hasta un robot bartender que estará listo para servir una variedad de tragos.

La gastronomía también ocupará un lugar destacado, con restaurantes icónicos de la ciudad, como Lavocadería, Nación Sushi, Emilios, Múcura, Cerdología, Vocadería Mordo y Dos Santos Cantina, ofreciendo una amplia gama de platos tanto locales como internacionales.



(Lea también: Falso religioso obligaba a mujeres a realizarse cirugías plásticas y las explotaba).



Una de las experiencias más destacadas será ‘Dinner in the sky’, en la que 22 comensales serán elevados hasta 30 metros de altura mediante una grúa telescópica para disfrutar de un menú gourmet, bebidas premium y una hermosa vista de la ciudad.



Además de la gastronomía, los asistentes podrán disfrutar de emocionantes espectáculos en vivo con artistas reconocidos del género urbano, competencias de DJ's y una competencia de bartenders que mostrarán sus habilidades y deleitarán a los asistentes con sus mejores cócteles.

“Va a ser una feria experiencial, vas a poder hacer uso de los cinco sentidos en todo momento. De hecho, las personas van a poder entrar por un túnel, allí van a tener una simulación como si andaras por una lancha en Guatapé o un helicóptero sobrevolando la ciudad de Medellín”, explicó Duque.



XPECTA contará con más de 350 stands, 1000 expositores y 5,000 citas de negocios para compañías del sector del entretenimiento.



(Lea más: 'Orquídeas': el cuarto álbum de estudio de Kali Uchis será completamente en español).



"El sector de actividades artísticas y de entretenimiento contribuyó en un 4,36% al PIB de la región el año pasado y generó 53,630 empleos. Es una de las industrias de más rápido crecimiento en los últimos años y promoverá un gran aporte a toda Colombia", destacó Juan Pablo Valenzuela, gerente general de XPECTA y presidente de Asobares.

Además, Duque enfatizó que uno de los pabellones contará con talento nacional e internacional. “Vamos a tener un Pabellón Amarillo Colombomexicano, con los mejores restaurantes de ambos países, con artistas, con mariachis, con Pasabordo, con una variedad de artistas muy importantes de Colombia. Queremos resaltar que vamos a tener mercancía de Karol G”.



(Además: Morat: esta es la letra en español de la nueva canción 'Someone I Used To Know').



Con una combinación de tecnología, cultura, gastronomía y entretenimiento, XPECTA promete ser un hito que consolidará a Medellín como la capital del entretenimiento en la región, ofreciendo experiencias inolvidables que estimularán los sentidos y fomentarán la interacción social y el esparcimiento.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias