Las redes sociales han revolucionado la comunicación en muchos aspectos: la inmediatez, la sencillez y la rapidez son, por ejemplo, algunos de ellos. Para la muestra de un botón están las abreviaturas, esos términos que, además de estar ampliamente integrados dentro del lenguaje cibernético, permiten a los usuarios expresarse, a la vez que ahorran tiempo y espacio.



Quizás el término abreviatura le resulte un poco lejano, pero la realidad es que no lo es en absoluto. Si usted ha usado o, al menos, visto palabras como LOL, BFF, OMG, ASAP o XD mientras navega por redes sociales, déjeme decirle que hace parte del fugaz, dinámico y veloz mundo de la comunicación cibernética.

¿Cuál es el significado que se esconde detrás de XD?

Si hay una abreviatura que ha trascendido a lo largo de los años esa es, sin duda, XD. En rigor, la combinación de sus letras retrata un emoticono riendo. Mientras que la X representa los ojos achinados -propios de una persona que esboza una sonrisa-, la D hace alusión a una carcajada.



Aunque no lo crea, su uso es plenamente válido para expresar la risa en comunicaciones electrónicas de carácter informal, según explica la Real Academia Española (RAE), una institución dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante.

#RAEconsultas XD es un emoticono que representa una cara riéndose con la boca abierta y los ojos cerrados. Su uso es plenamente válido para expresar la risa en comunicaciones electrónicas de carácter informal. — RAE (@RAEinforma) May 3, 2018

(Lea también: Estos son los 'emojis' que más se usan en Colombia).

A simple vista, XD no parece ser símbolo de jocosidad; sin embargo, basta con cambiar un poco el ángulo, mirando la abreviatura de manera vertical, para poder encontrar sentido a este popular término que, usualmente, inunda los comentarios de memes y publicaciones graciosas.



Si bien la combinación de estas dos palabras se utiliza, en la mayoría de ocasiones, para denotar que algo causó gracia, no es así siempre. ¿Le ha pasado que se encuentra en una conversación tensionante y, de la nada, su receptor envía un XD? Puede que esto no sea casualidad, sino solo una manera de suavizar una situación, de acuerdo con el medio digital estadounidense ‘Business Insider’.

Facebook Twitter Linkedin

XD, en la mayoría de ocasiones, denota risa. Foto: Captura de pantalla WhatsApp / iStock

(Siga leyendo: ¿Por qué nos gustan tanto los emojis?).

Imagine en su cabeza esta situación: se encuentra usted reclamando a su amigo, vía mensajería instantánea, debido a que no ha llegado aún a la cita que tenían acordada. Y en vez de dar una explicación razonable a su tardanza, lo que hace es escribir: “Ya voy en camino XD”. En este caso, la abreviatura puede no hacer alusión a una carcajada, sino más bien a un intento por quitar la tensión del momento.



En todos los casos, el significado de XD variará dependiendo del contexto. Así como puede significar risa, también puede representar incomodidad, sarcasmo, disolución o disconformidad. Es una abreviatura tan popular como versátil y polisémica -es decir, que tiene más de un significado-.

¿De dónde proviene la abreviatura XD?



El origen de XD, de acuerdo con el periódico argentino ‘La Nación’, tiene sus orígenes en las mangas -o historietas- japonesas. Cuando una persona se reía a carcajadas, la X representaba los ojos cerrados de la persona y la boca, que se asemeja a la letra D, denotaba la expresión de risa. No en vano la palabra emoji proviene del japonés e (imagen) y moji (carácter).

Facebook Twitter Linkedin

Un 'emoji' es una imagen o pictograma que se utiliza para expresar una idea, emoción o sentimiento. Foto: iStock

(De interés: Conozca la historia del emoji y por qué se celebra hoy).

Los primeros 'emojis' se le atribuyen al popular diseñador de interfaces japonés Shigetaka Kurita, quien en 1999 realizó 176 emoticones en cuadrículas de 12×12 píxeles, inspirándose en las señales de tráfico locales y los sinogramas japoneses. Su idea, por supuesto, terminó revolucionando la comunicación digital y, gran prueba de ello, es que hoy estos símbolos hacen parte indispensable de las redes sociales, la mensajería instantánea y el lenguaje cibernético.



A menudo, la connotación de XD es asemejada con la de otra expresión muy utilizada en la comunidad virtual: LOL, que significa Laugh Out Loud (reír en voz alta).

Más noticias en EL TIEMPO

Así sonaría la canción de Shakira y Bizarrap si se hubiera cantado en los 90

Video: hombre intentó robar una casa y terminó colgando de la reja

Diego Guauque revela cáncer que padece: así será tratado

La historia del joven que puso en venta su casa para salvar la vida de su perro

Tendencias EL TIEMPO