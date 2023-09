En pasados días, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estuvo sumido en una polémica por besar de manera forzada a la jugadora Jenni Hermoso durante la premiación del Mundial Femenino.



Este martes 5 de septiembre, Pedro Rocha, presidente de la entidad envió una carta a modo de disculpas por los reprochables actos.



"La Real Federación Española de Fútbol, por medio de su Presidente, D. Pedro Rocha, considera imprescindible solicitar las más sinceras disculpas al conjunto del futbol mundial, de las instituciones del fútbol (FIFA, UEFA, FN), de los/as futbolistas, especialmente las jugadoras de la Selección Española de Fútbol y de la Selección Inglesa de Fútbol, de los demás agentes implicados en el fútbol y a los aficionados de todo el mundo, por el comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante institucional durante la final y en los momentos posteriores, que no responden en absoluto a los valores del conjunto de la sociedad española, de sus instituciones, de sus representantes, de sus deportistas y de los dirigentes del deporte español", dice la carta.



Woody Allen opina sobre el caso Rubiales

El cineasta neoyorquino se ha pronunciado frente a esta polémica y ha dado una entrevista al diario El Mundo, allí salió en defensa del técnico.



"Lo primero que pensé es que no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: 'No hagas eso", señaló.



"En cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien", prosigue. "Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien".



El cineasta considera que Rubiales debería "pedir disculpas y asegurar que no lo volverá a hacer. Y hecho eso, seguir los dos adelante".

