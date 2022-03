Pasan los días y el rifirrafe entre J Balvin y Residente sigue siendo el tema central en el mundo de la música urbana.



A las reacciones de destacados artistas, inclusive ajenos a ese género, como el salsero Rubén Blades, se les sumó en las últimas horas el pronunciamiento de dos leyendas del reguetón: Wisin y Yandel.

Los cantantes de éxitos como 'Quizás' y 'Sexy Movimiento' dieron sus declaraciones sobre la tensión entre J Balvin y Residente en el programa de variedades 'Despierta América', de 'Univisión'.



J Balvin, Residente y Wisin y Yandel

"Cada cabeza y cada mentalidad es un mundo diferente, por eso yo no me atrevo a opinar en esas cosas, obviamente en este momento Wisin y Yandel no están pendientes de la tiradera, pero respetamos mucho a Residente, yo quiero mucho a René, él es un gran ser humano y Balvin también, inclusive, es parte de nuestro disco", comentó de entrada Wisin, con un tono reflexivo.



Luego, avanzada la charla, la voz grave de la dupla que se separó hace poco, rescató que la unión de los artistas ha sido vital para el éxito del reguetón.



"Yo cojo el teléfono y llamo a Yandel y le digo 'yo voy a grabar en tu disco, necesito que grabes en el mío', y esa camaradería, por encima de una estrategia discográfica, es lo que hace que el movimiento esté donde está hoy", expresó Wisin.



Aunque Yandel no habló al respecto, sí mantuvo gestos de aprobación durante la conversación. Sobre todo en las últimas palabras de Wisin: "Son dos superestrellas y a los dos les tenemos mucho cariño. René es un hombre bien inteligente, un poeta callejero y Balvin es un artista que ha puesto a Colombia muy en alto y sigue creciendo. Esperamos que pronto se solucione".

Wisin y Yandel están promocionando su última gira juntos, tras 20 años de carrera como pareja musical.

