Miles de seguidores del reparador de celulares Iphone, Wilmer Becerra, quedaron sorprendidos con lo que confesó este hombre en TikTok e Instagram, al revelar que llegó a un acuerdo con el gigante tecnológico Apple.



Esta insólita historia empezó cuando la empresa 'Wiltech', propiedad de Wilmer Becerra, le llegó una carta de Apple, exigiéndole que dejara de reparar iPhones.

En este le acusaba de usar piezas no oficiales y hacerse pasar por un servicio oficial

Wilmer Becerra, desde antes que se hiciera famoso, ya era conocido por los tutoriales que subía a sus redes sociales por ser capaz de arreglar celulares iPhone que al parecer no tenían forma de que funcionara nuevamente. En la actualidad cuenta con más de 5,3 millones de seguidores en TikTok.



Desde el momento que la empresa Wiltech le llegó la carta de Apple, ha negado todas las acusaciones, en el que negó se hiciera pasar por una compañía oficial de la empresa, aunque sí aceptó que utilizó el logo por puro desconocimiento.



Frente a las reparaciones, aseguró que hay cierto tipo de elementos electrónicos que no son sujetos de patentes, por lo que la acusación de reparar con objetos no permitidos de Apple, no tiene sustento.

En un en vivo que realizo en su cuenta de TikTok, pidió paciencia en las entregas, ya que desde que llego la carta de Apple, los pedidos para reparar iPhones aumento, por lo que aprovecho para comentarle a sus seguidores que el conflicto con la empresa ya quedó solucionado, en una carta que le llegó 1 de septiembre. Esto fue lo que confesó:



“Apple, mediante su firma de abogados, me envió un comunicado que decía que yo estaba haciendo malas prácticas con su logo, con las reparaciones, etc.", aseguró.



Además, siguió diciendo: "Nosotros respondimos que estamos haciendo las cosas como se deben y que estábamos atendiendo a unos clientes que ellos (por falta de garantía) no estaban atendiendo"

Y terminó diciendo: "Ellos respondieron que no hay problema, que están contentos, que nosotros no usemos su manzana y que sigamos reparando sus equipos, incluso nos dan una alternativa para volvernos un reparador oficial, que estamos en proceso” señaló el reparador de celulares.



En el mismo en vivo confesó que su carga laboral aumento a un número de encargos, a 500 pedidos, pidiendo paciencia para lograr hacer todos los pedidos y entregarlos a tiempo.

¿Cómo afecta la prohibición de vender iPhone 5G en Colombia?

