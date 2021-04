'La noticia de que estoy bien no es cierta': Willie Colón

La noticia del grave accidente que sufrió el pasado 20 de abril el reconocido cantante estadounidense de origen puertorriqueño, Willie Colón, se divulgó con rapidez entre sus seguidores.



El artista estaba viajando por el estado de Carolina del Norte, Estado Unidos, cuando, junto con sus esposa, fueron rescatados de los escombros que dejó el siniestro automovilístico.

“Los colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local”, informó Nell McCarty, directora de comunicaciones de Colón.



Más allá de la comunicación oficial y el parte médico que comentaba las graves lesiones del cantante, una conmoción cerebral, laceraciones en el cuello cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C11; no había un comentario del artista.



La mañana de este 27 de abril, Colón se comunicó por medio de su cuenta en Twitter con sus fanáticos, allí explicó que no se encontraba bien y que seguiría luchando por mejorarse.



“Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación”, puntualizó.

Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB — Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021

Por el momento no se tiene más información sobre el estado de salud del artista.

