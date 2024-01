'Si los médicos lo dictan, Cali fue mi último concierto': Willie Colón sobre su salud

Willie Colón es reconocido como uno de los cantantes más destacados de salsa en el mundo, además de ser una de las figuras salseras que más ha impulsado el género junto a Héctor Lavoe y Celia Cruz, teniendo ‘hits’ conocidos como 'Gitana', 'El Día de mi Suerte' y uno de los más emblemáticos, 'El gran varón'.



Hace unos días, el artista generó preocupación entre sus fanáticos al presentarse en el 'Súper concierto' de la Feria de Cali y abandonar repentinamente el escenario por alrededor de 20 minutos, acto que provocó molestias entre los aproximadamente 25 mil asistentes.

Tras lo sucedido, el manager del salsero, Pietro Carlos Correa, abordó el tema en una entrevista en 'Blu Radio', en la que explicó la situación en la que Colón se vio comprometido.



Correa informó que el cantante tuvo un percance de salud durante el concierto debido al excesivo calor en el estadio. Además, también afirmó que Willie Colón se encuentra en buen estado y retornó a su país de residencia el pasado jueves.



'El gran varón' hizo parte del álbum 'Top secrets', lanzado en 1989. Foto: YouTube: Willie Colón

¿Qué dijo Willie Colon tras lo sucedido en la Feria de Cali?

Tras el desconcierto de los seguidores del artista, la preocupación ante su estado de salud por parte de su fanaticada y la inconformidad de los asistentes por su ausencia en el concierto, Willie Colón rindió una declaración en un comunicado a través de sus redes sociales.



“Para quienes andan preguntando qué fue lo qué pasó en la Feria de Cali, estoy bien, hacía mucho calor. Este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones que tuvimos que hacer para llegar e incluso cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con inmigración”, comentó el artista, haciendo énfasis en lo poco que pudo descansar antes de la presentación, aspecto que influyó en el quiebre de salud que tuvo.

Willie Colón cuenta qué fue lo que pasó durante su presentación en el ‘Super Concierto’ de la Feria de Cali.pic.twitter.com/Qb6ekpdWUB — Juana Peña (@Chris_Montz) December 30, 2023

Tampoco dudo en hacer un comentario muy conciso a aquellas personas que lo señalan de engañarlos, prometiendo un show que no llegó: “para los que me acusaron de robarme la plata, no tiene sentido ir a Cali a hacer ese esfuerzo para el que estoy demasiado viejo”.



Respecto a la mejora de salud y como se encuentra hoy día, el salsero informó que se está bien y agradece a quienes se preocuparon por su bienestar, resaltando la opinión profesional del personal de salud que se ha encargado de su proceso de recuperación.



“Si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre de 2023, en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”, finalizó el cantante de origen puertoriqueño.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO