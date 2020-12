Repudio a Willie Colón por 'broma' de despedir a seguidores de Biden

La aguda polarización que ha generado la respuesta del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los resultados de las últimas elecciones en ese país (que le dieron la victoria al candidato demócrata, Joe Biden) ha generado una oleada de polémicas.



Esta vez, el turno le correspondió al famoso cantante de salsa, Willie Colón, quien publicó en su cuenta oficial de Twitter una 'broma' que no cayó bien entre muchos internautas.

La publicación, que fue primero compartida en español y en inglés, relataba cómo se llevarían a cabo unos despidos por parte del dueño de una empresa. El texto simula un comunicado en el que se les informa a los trabajadores que habrá un recorte de personal.



Empieza diciendo que, debido a que Joe Biden fue elegido el nuevo presidente de Estados Unidos, la organización tendría que resignarse a que los impuestos y los cobros de parte del Gobierno se incrementen "de forma grande". Y a su vez, señala que tendría que aumentar los precios de sus productos un 10 por ciento, para cubrir los supuestos costos extra.



Sin embargo, advierte que esto no es posible y que lo más fácil en el momento es prescindir de "60 de nuestros empleados. "Esto realmente me ha molestado ya que aquí somos familia y no sabía cómo elegir quién tendría que ir (SIC)", añade el texto.



Entonces, se lee que caminó hasta el parqueadero de la empresa y se fijó en los carros de los trabajadores. "Encontré 60 calcomanías de parachoques de 'Biden / Harris' y decidí que estas personas son las que dejaré ir", dice la carta.



Y más tarde agrega con ironía: "Votaron por el cambio, yo se lo di".



Las redes sociales explotaron poco después. Muchos señalaron que lo que mencionaba en la publicación no era legal. No obstante, el cantante se mantuvo en su posición y siguió compartiendo otras publicaciones hostiles contra el presidente electo Joe Biden.

Los otros tweets de Willie Colón

En más de una ocasión el cantante estadounidense de ascendencia latina ha criticado con fuerza a los demócratas y a las personas de izquierda. Además, ha compartido algunos memes que así lo dejan ver.

En una de las más recientes publicó una imagen en la que se hacía un montaje que muestra al difunto líder de la República Popular China, Mao Tse Tung, con la cara de Joe Biden.



Junto a la fotografía puso el texto "Chairman Biden", que traduce 'presidente Biden' y que trata de ligar su figura con el comunismo, una narrativa que fue muy común en la campaña de Trump.

También compartió una imagen del expresidente chileno Salvador Allende, quien fue víctima de un golpe militar en 1973 y fue asesinado durante esa toma violenta del poder. Allí expuso una supuesta cita del presidente de izquierda, hablando de la libertad de prensa, y más abajo escribió: "El que a hierro mata no puede esperar morir a almohadazos".

