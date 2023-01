William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación amorosa por casi 20 años. Producto de su unión, dieron fruto a sus dos hijos, Christopher (16) y Kailey (12), quienes, hoy por hoy, ya empiezan a robarse las miradas del público y de los medios de comunicación.



Sin embargo, no todo fue ‘color de rosas’ en el vínculo de los actores, pues hubo un momento de su amorío en el que el artista cubano le pidió a la estadounidense que mantuviera en secreto su primer embarazo, ¿por qué? La respuesta sorprendió a muchos fanáticos del intérprete de ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Montecristo’.



La historia de amor entre ambas celebridades cogió forma durante el reality show ‘Protagonistas de novela’, allí se conocieron y desde entonces se mantuvieron como la pareja más estable de la farándula latinoamericana hasta que oficializaron su separación a mediados de 2022.



En 2005, ambos ya eran personalidades reconocidas en el mundo del espectáculo por su importante papel durante el programa. En esa época llegó la oportunidad de un importante casting de telenovela y Gutiérrez ya estaba embarazada, por lo que su situación pudo traerle problemas para obtener el papel.



Ante el hecho, El cubano contó al programa ‘Mi vida’ que decidieron tener al bebé y acordaron mantenerlo en reserva hasta que su vida laboral estuviera asegurada.



“Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y me dijo: ‘¿Qué le digo, que estoy embarazada?’. Y le digo: ' No, no le digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo”, dijo Levy sobre su ingreso a la telenovela “Acorralada”.



Ambos obtuvieron los protagónicos y no hubo problema al momento en que la panza de Gutiérrez empezó a crecer. Es más, los productores de ‘Televisa’ no tuvieron problema en que el personaje de la estadounidense apareciera embarazada en el rodaje.



“Nos dieron el trabajo. Ya con el tiempo tuvimos que decir la verdad. En aquel entonces Venevisión se portó muy bien con nosotros, dijeron: ‘No pasa nada’”, resaltó Levy.



¿Por qué terminaron su relación?

Según algunos medios mexicanos, una infidelidad de William Levy estaría de por medio, pues se especula que el actor habría mantenido vínculos con cuatro reconocidas actrices, siendo uno de los deslices más sonados el que presuntamente mantuvo con Jacqueline Barcamontes.



El caribeño intentó negar los rumores, pero, según dice el portal 'Mag', la mexicana habría confirmado su relación con el actor, aunque hay que recalcar que sus declaraciones no han podido ser confirmadas y los hechos aún siguen en el marco de la especulación.



