El actor William Levy es conocido por sus grandes actuaciones en ‘Café con aroma de mujer’ (2021), ‘Cuidado con el ángel’ (2008) y ‘Triunfo del amor’ (2010). Además, su atractivo físico y su carrera como modelo también lo han hecho acreedor de una fama que, aún a sus 41 años de edad, lo mantiene vigente.



Pero la vida de Levy no siempre fue fácil, pues vivió una infancia bastante complicada cuando residía en Cuba, país donde nació. Según relató en 2020 en sus redes sociales, aunque como niño fue feliz tuvo muchas carencias económicas.

“Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre”, escribió.

Levy, combatiendo el hambre

Reflejado en su propia historia, el intérprete decidió desde 2009 apadrinar a 36 niños mexicanos en estados como el DF, Veracruz y Mérida, a los cuales ayuda a conseguir todos los implementos educativos y alimentos que puedan necesitar para tener un buen desarrollo.



“Pasé momentos difíciles en mi vida y hoy en día, que puedo ayudar, sería una tontería que no lo hiciera, es lo menos que le puedo regresar por las bendiciones que he recibido”, contó hace unos años al medio ‘Excélsior’.

él les lleva los implementos necesarios para que vivan bien. Foto: EFE

Como si eso fuera poco, él también intenta establecer una relación de amistad con los pequeños, darles cariño y que sean una de las prioridades en su ocupada agenda.



“Me veo reflejado en ellos, yo fui un niño con desnutrición y siempre soñé con que alguien viniera y me ayudara y ahora que la vida me ha dado tantas cosas lindas y que puedo darles la seguridad a estos chiquitos que tendrán una buena alimentación, no quiero dejar de hacerlo”, afirmó para el medio citado con anterioridad.

De acuerdo con él, eligió estos tres estados por motivos de cercanía, ya que en Mérida pasaba mucho tiempo grabando novelas y quedaba a solo cinco horas de Veracruz. De esta forma, él podía visitarlos y llevarles regalos.

La vida antes de la fama

William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojimar, un territorio cercano a Cuba. Creció con su madre, luego de que su padre los abandonara, y vivió una infancia muy divertida, pero con constantes dificultades.



“No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar”, narró en su cuenta de Instagram.

No fue hasta que a su padrastro le dieron el asilo político en Estados Unidos que su vida dio un giro de 180 grados en un país del que desconocía su idioma.



Su nombre saltó a la fama hace casi dos décadas cuando participó en el reality ‘Protagonistas de novela’, de ‘Telemundo’, en el cual conoció a la madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, de la que se separó tiempo después. Luego de eso, el hombre logró obtener grandes papeles en producciones nacionales e internacionales, que lo mantienen hasta hoy.

