La polémica bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock ha dado de qué hablar por más de una semana, incluso por encima de las películas y los artistas que fueron premiados durante la gala de los Premios Óscar. Sea en defensa del comediante Chris Rock, o apoyando la decisión de Will Smith de darle una cachetada, ha sido un tema constante de debate.



Aún se están viendo las consecuencias de las acciones de esa noche, pues Smith se retiró de la Academia, tiene pendiente un proceso disciplinario en el que podrían quitarle su premio a Mejor Actor en la cinta ‘Rey Richard: una familia ganadora’ y Netflix suspendió una producción con el actor.

Aunque varias celebridades y personalidades de Hollywood han dado su opinión sobre lo sucedido, otros han preferido no ahondar en discusiones. Eso sí, en redes sociales el debate continúa activo, cada día aparece algo nuevo relacionado con la cachetada de Will Smith.



Pero tal vez lo más curioso ha sido el caso de un chico anónimo en Twitter que dijo hace seis años que Will Smith debería pegarle una cachetada a Chris Rock.

Will Smith has to punch Chris Rock in the face .... He has no choice — J A S O N (@_ja_s_on_) February 29, 2016

Tiene como trino fijado una frase que reza: “Will Smith tiene que pegarle un puño en la cara…no tiene otra opción”. Comentario que revivieron algunos usuarios de la red, luego de la bofetada que se dio en la gala de este año.



De hecho, algunos internautas dicen jocosamente que el tuitero predijo la cachetada que le dio Will Smith al comediante.



Lo sorprendente es que lo escribió en el 2016, cuando Chris Rock estaba haciendo su discurso inaugural en la gala de los Premios Óscar de ese año. En esa oportunidad, el comediante también se burló tanto Smith como de Jada Pinkett, específicamente, por su intención de boicotear la ceremonia, pues pensaban que la Academia no había considerado a talentos negros en las nominaciones de ese año.



Para explicar qué fue lo que lo motivó a trinar eso en el 2016, @_ja_s_on_ recientemente compartió el video de la intervención de Chris Rock en que se refería a Will Smith y Jada Pinkett hace seis años.



