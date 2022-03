Este domingo se vivió la edición número 94 de los Premios Óscar, la más importante del gremio cinematográfico, en la que destacó Will Smith, aunque no precisamente por su galardón a mejor actor sino por la bofetada que le pegó al comediante Chris Rock.

El actor, premiado por su interpretación de 'Richard Williams' en la película 'King Richard', se molestó con Rock luego de que bromeara con el problema de alopecia de Jada Pinkett, esposa de Smith.

"Jada, te amo. ’G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla", dijo el comediante. El comentario no hizo gracia a Jada Pinkett, quien se mostró molesta, mientras que Will Smith subió al escenario y golpeó a Chris Rock.



Una vez sentado en su lugar, Smith gritó molesto: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Full video clip of Will Smith walking up stage to physically assault Chris Rock #Oscars after he mocked Jada Smith, who had to shave because of patchy alopecia, as GI Jane 2. #ออสการ์ pic.twitter.com/34oDt30t9Y — The World Reviews (@tworldreviews) March 28, 2022

Cabe explicar que Rock insinuó que la esposa de Smith sería la nueve teniente 'Jordan O'Neill' de la película 'G.I. Jane', en la que raparon a Demi Moore para el personaje. Aunque para algunos no fue un apunte mal intencionado, otros consideran que se trató de una ofensa por burlase de los problemas de alopecia de la actriz.



Lo cierto, es que se trató de un momento bastante incómodo para los asistentes a la gala, quienes no supieron cómo reaccionar a tan inesperada situación. De hecho, en la transmisión para televisión se cortó el instante cuando Smith cachetea a Rock.

Will Smith y Jada Pinkett. Foto: AFP

No está de más señalar que Will Smith, en sus 25 años de matrimonio, siempre se ha mostrado orgulloso de su pareja. De hecho, suele 'presumirle' y siempre habla muy bien de ella y de su relación, aunque hace dos años se conoció que ella le había tenido una relación extramatrimonial con el joven rapero August Alsina.



Sin embargo, pese a que las imágenes de Smith visiblemente afectado le dieron la vuelta al mundo, tras la confesión, la pareja dio a entender que se trató de una 'aventura' con consentimiento del actor. Incluso, un año más tarde, el protagonista de 'Soy Leyenda' aclaró que mantenían una relación abierta.



En una entrevista con la revista 'GQ', el también cantante detalló que, aunque en un principio llevaron una relación monógama, con el tiempo descubrieron que era saludable darse la libertad de relacionarse con otras personas.



"Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Entonces ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí. Hubo discusiones interminables significativas sobre, ¿qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional", destacó el inolvidable 'príncipe de Bell Air'.



Además, Will Smith destacó que las relaciones abiertas no son recomendables para todas las parejas, pero que, en su caso, la libertad y el apoyo incondicional son lo más importante y el eje de su relación.



"El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado unos a otros y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor", concluyó.

