Una parte de la lujosa casa de Will Smith sufrió daños por incendio

El pasado lunes 20 de septiembre se produjo una pequeña emergencia en la casa del actor estadounidense, Willl Smith. Por fortuna no fue nada grave y tanto él como su familia están bien y solamente hubo afectaciones materiales.



(Leer más: Diez mensajes ocultos que casi nadie vio en estas películas taquilleras).

Después de las 3:30 de la tarde los bomberos atendieron un contratiempo en la vivienda del actor y su esposa Jada Pinkett, la cual está ubicada en Calabasas, California. Según informó el medio local ‘Page six’, al lugar llegó también una ambulancia y un vehículo utilitario.



Un testigo cercano a la familia que habló para dicho medio afirmó que la mayor parte de los daños fueron causados no por el fuego sino por la cantidad de humo que se generó dentro de la vivienda de 25 mil pies cuadrados de construcción.



(Siga leyendo: Así se ven estas famosas películas y series sin efectos especiales).

(Le puede interesar: Así lucen las lujosas mansiones de Jeff Bezos).



Sin embargo, la emergencia no pasó a mayores y solo ocurrió en una pequeña parte de la vivienda. Los bomberos de Los Ángeles confirmaron que fue un “incendio de estructura que causó daños por humo” y que el fuego ya estaba apagado y controlado cuando arribaron a atender la emergencia.



La llegada de la ambulancia fue por prevención y no porque hubiese heridos dentro de la vivienda. Se desconoce cuántas personas exactamente estaban dentro de la lujosa casa cuando ocurrieron los hechos.



Por el momento, ningún representante o miembro de la familia se ha pronunciado al respecto y tampoco compartieron lo ocurrido en sus redes sociales, por lo que se presume que fue algo a lo que no dieron mayor importancia debido a la poca gravedad.



Recientemente, el actor de ‘Hombres de negro’ sacó su propio libro autobiográfico en el que hace una recopilación de la historia de su vida y comenta la importancia que los habitos de correr y leer han tenido tenido para él.



(Además: Esta es Medina, la ciudad donde viven los más ricos del mundo).

(Lea también: El pueblo abandonado con mansiones de millones de dólares).



En la carátula aparece un graffiti con su cara en colores amarillos y azules. Para desarrollar la publicación, contó con la ayuda del artista Brandan Bmike Odums, quien hizo sobre un lienzo cinco capas de dibujos diferentes que representan las etapas en la vida del actor.



El resultado final es un retrato que simula su apariencia actual, pero detrás de él hay un Will niño, adolescente y adulto, acompañado de frases representativas de su carrera.



(De su interés: Magnate demandó a exnovia por tomarse fotos en sus casas para OnlyFans).

Más noticias:

Disney cambiará contratos de sus actores tras pelea con Scarlett Johansson

Estrellas de cine y televisión que ahora tienen un trabajo del común

Las turbulentas historias de los grandes 'desaparecidos' de Hollywood

Tendencias EL TIEMPO