Will Smith da detalles sobre la relación abierta con su esposa

Hace más de un año la noticia de que Jada Pinkett Smith había tenido una relación con el rapero August Alsina conmocionó al mundo del entretenimiento, pues ella y su esposo, Will Smith, eran considerados una de las parejas más estables de Hollywood.



Ahora los medios de comunicación internacionales vuelven a tocar el tema. Esta vez el actor de 'En busca de la felicidad' confesó que, aunque en un principio eran un matrimonio monógamo, decidieron darse la libertad de tener relaciones sexuales con otras personas.



(De interés: Cantante R. Kelly: culpable de abuso y tráfico sexual tras juicio).

Will Smith habló para la revista 'GQ' sobre el libro de sus memorias que lanzará en noviembre, en el que habla de su infancia, su vida personal y actoral, pero además de su relación con Pinkett.

El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión FACEBOOK

TWITTER

El actor reconoce que desde el inicio de su matrimonio hubo momentos en los que ella dejó de lado sus valores para complacerlo. Por ejemplo, Pinkett no deseaba una ceremonia tradicional, pero accedió ante la insistencia de Smith. "Este sería el primero de muchos compromisos que Jada haría a lo largo de los años que negaron dolorosamente sus propios valores", aseguró el también cantante.



De hecho, reveló que la actriz no creía en las relaciones convencionales y tuvieron muchas discusiones por el tema.



(Lea también: ¿Por qué Carolina Soto ya no usa su anillo de matrimonio?).

Facebook Twitter Linkedin

Will Smith y Jada Pinkett. Foto: AFP

"Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Entonces ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí. Hubo discusiones interminables significativas sobre, ¿qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional", reconoció el intérprete de 'El príncipe de Bell Air'.



Pero también manifestó que, aunque es un 'modelo' de matrimonio que les ha funcionado, no lo recomienda, pues cada pareja debe encontrar su propio camino.



(Siga leyendo: Youtuber demandará a sus padres por traerlo al mundo 'sin su permiso').



“El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado unos a otros y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor", aseguró al medio ya mencionado.



Finalmente, destacó que en su libro busca mostrar al verdadero Will Smith. "Quiero que este libro muestre a la gente quién soy realmente".

Más noticias

Carros, fiestas y yates: los negocios que Piter Albeiro tiene en Miami



‘Las universidades son para divertirse, no para aprender’: Elon Musk



Tendencias EL TIEMPO