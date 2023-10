Will Smith responde a las confesiones de Jada Pinkett: 'Es cómo una ceguera emocional'

En pocos días llegará a las librerías estadounidenses el libro 'Worthy', que son las memorias de Jada Pinkett Smith. Este es la autobiografía de la actriz y plasmó sus más intimas confesiones sobre su juventud, la relación con sus padres, sus problemas de salud mental y su matrimonio con el actor Will Smith.

Para promocionar su autobiografía, Jada tuvo una conversación con el medio 'People' y ahí reveló que lleva más de siete años separada de Will Smith, con quien contrajo matrimonio en 1997 y tienen dos hijos en común.



“Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”, explicó.



Asimismo, reconoció que en la gala de los Oscar 2022, cuando Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock, ya llevaban separados más de seis años.

Ahora bien, la respuesta del intérprete de 'El príncipe de Bel-Air' se dio a conocer mediante un correo electrónico que remitió al medio 'The New York Times'.



“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional”, aseguró el actor. Además, agregó: “Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.



Los medios estadounidenses también han resaltado la última publicación del actor en Instagram, pues se le puede ver en un barco y tiene la descripción: “Notificaciones desactivadas”. Para muchas personas esto ha sido interpretado como que no va a dar más declaraciones al respecto.

Por otro lado, hace unos años, el actor en una entrevista para 'Tidal' comentó que prefería no usar la palabra 'matrimonio' para hablar de su relación con Jada. "Preferimos referirnos a nosotros como compañeros de vida, que es lo que ocurre cuando entras en ese espacio en el que te das cuenta de que literalmente vas a estar con la otra persona el resto de tus días”, explicó.



En una conversación con la revista GQ en 2021, habló de las sonadas aventuras extramatrimoniales que ambos han reconocido. “Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es”, afirmó.



Se sabe que los famosos desde tiempo no viven en la misma casa, ya que ella cuanta con su propio hogar cerca de la casa conyugal.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

