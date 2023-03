Los premios Óscar de 2022 pasarán a la historia por ser el escenario de uno de los momentos más bochornosos en la historia de la Academia, pues en aquella ocasión el icónico actor Will Smith abofeteó al comediante Cris Rock frente a los asistentes y a los millones de espectadores que seguían el evento en vivo.



El hecho se suscitó luego de que Rock, quien era el presentador de la gala, hiciera unos chistes un tanto subidos de tono contra Jada Pinkett, esposa de Smith, lo cual no caló para nada bien en el actor que se levantó de su asiento para golpear en la cara al humorista.



Tras el incidente, el intérprete de ‘Soy leyenda’ renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, señalando que había traicionado la confianza de la institución, y que acataría las directrices que tomaran en su contra. Así las cosas, los dirigentes lo vetaron de la Academia por 10 años.



Pues bien, todo parece indicar que a un año de los incidentes, Smith ha hecho un acto de reconciliación con sus actos y se ha dejado ver nuevamente siendo protagonista en ceremonias de premiación enfocadas al cine, incluso, recibió un reconocimiento que le ocasionó ir al escenario a dar unas palabras.



LA INESPERADA CACHETADA DE WILL SMITH A CHRIS ROCK EN LOS OSCAR



⭕ WILL SMITH DA UN BOFETÓN A CHRIS ROCK DURANTE LA GALA DE LOS OSCAR POR UN CHISTE SOBRE LA ALOPECIA DE SU MUJER, JADA PINKETT. pic.twitter.com/kxnZwbtfWS — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 28, 2022

Reconocimiento a Will Smith

El actor, de 54 años, fue galardonado con el ‘Premio Beacon’ en la 14ª Entrega Anual de los Premios de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos (AFFCA) por sus sigla en inglés), debido a su participación en la película ‘Emancipation’, dirigida por Antonio Fuqua.

La película ofrece una transformación impactante de Smith. Foto: Apple TV+

El evento se llevó a cabo el pasado primero de marzo en Beverly Hills, , Estados Unidos, donde se reunieron los máximos representantes del séptimo arte afroamericano. Allí, el artista no se refirió a los sucedido en los Óscar, pero sí se dejó ver conmovido por el papel que representó.



“Emancipation' fue la película individual más difícil de toda mi carrera (...) No puedo explicarlo todo, pero Peter (personaje) ha cambiado mi vida”, dice Smith, quien realizó el papel de un esclavo durante la década de 1860.



“Estaba en una escena con uno de los actores blancos, y teníamos nuestras líneas, y el actor decidió improvisar. Entonces, estamos haciendo la escena. Hice mi línea. Él hizo su línea. Y luego él, improvisando, escupió en medio de mi pecho. Si hubiera tenido perlas, definitivamente las habría agarrado. Quería decir, ‘¡Antoinee!’, pero me detuve, y me di cuenta de que Peter no podría haber llamado al director.”, agregó.



Un momento que lo marcó bastante por el nivel de vulnerabilidad que sintió siendo un actor, por lo que logró dimensionar el contexto sociocultural que vivieron los verdaderos esclavos afrodescendientes de la época.



“Me senté allí, respiré hondo, hicimos dos, y el actor sintió que la improvisación había ido bien. Entonces, tomamos dos. Yo hago mi línea. Él hace su línea y escupe en medio de mi pecho otra vez. Me contuve, pero hubo algo que me hace llorar en este momento, había una parte de mí que estaba agradecida de haber llegado a entender realmente lo que sucedía”, indicó.



Y luego, a la distancia, escuché una voz, era Antoine que dijo: ‘Oye, hagamos una toma sin escupir’. Y en ese momento, supe que Dios era real”, recordó.



