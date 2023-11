Will Smith niega rumores de homosexualidad: exasistente dijo que lo vio con otro hombre

En los últimos años, la vida mediática del actor estadounidense Will Smith ha estado bastante activa, y no ha sido precisamente por sus películas.



El protagonista de ‘Hombres de Negro’ desató polémicas en el mundo entero después de darle una bofetada al presentador Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, en la que se llevó la estatuilla de Mejor Actor por su película ‘King Richard’. El golpe vino tras comentarios de Rock sobre el cabello de la esposa de Will, Jada Pinkett-Smith, que el actor encontró ofensivos.

Luego se reveló que Pinkett-Smith tuvo un enredo romántico con el cantante August Alsina, y en los casi dos años desde la ceremonia, Jada ha salido en numerosas entrevistas dando declaraciones inéditas sobre la relación que lleva con Will, entre las que destacan que, según ella, lleva separada de Smith desde el 2016, y que consideraba que el rapero Tupac Shakur era su verdadera alma gemela.



“Creo que en el 2016 solo estábamos exhaustos de intentar. Ambos parecíamos estar estancados en nuestra fantasía de lo que la otra persona debería ser”, le reveló Jada a Hoda Kotb en el programa ‘Today’, de ‘NBC’.

El rumor que enredó a Will Smith con otro hombre



Y ahí no termina la alta presencia mediática de Will Smith, pues ahora un exasistente del actor ha declarado ante los medios que Will sostenía una relación homosexual con su amigo Duane Martin, coestrella de ‘El príncipe de Bel-air’.



Según declaró Brother Bilaal en el podcast ‘Unwine With Tasha K’, los dos actores estaban teniendo relaciones sexuales en un sofá dentro del vestier de Duane Martin cuando los encontró. Bilaal describió la escena de manera bastante gráfica, y se burló del tamaño de los atributos de Will Smith.

Ante las declaraciones, un representante de Smith le dijo a TMZ el pasado 14 de noviembre que la historia de Bilaal era “completamente fabricada e inequívocamente falsa”. Además, otra fuente reportó que el actor está considerando tomar acciones legales contra su exasistente por difamación.



Duane Martin, quien estuvo casado con Tisha Campbell desde 1996 hasta 2020, no ha dicho nada al respecto de la situación.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

