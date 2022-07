Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor publicó este viernes un video en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y ofrece a su compañero a hablar cuando éste quiera.



"Me siento como un mierda", apunta el actor en el video, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Óscar -Smith ya se había disculpado en un mensaje en Instagram el día después del suceso-.



Este es el momento en el que Will Smith golpea a Chris Rock. Foto: AFP

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.



Cabe recordar que, por estos, hechos, el actor enfrentó serias consecuencias. En abril pasado, aseguró que "acepta" y "respeta" el veto aprobado por la Academia de Hollywood, que impedirá su asistencia a todos los eventos que organice, incluidos los Óscar, durante los próximos 10 años.



"Acepto y respeto la decisión de la Academia", dijo en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses. El veto, que se alargará más de una década, fue aprobado por la Junta de Gobernadores de la Academia como medida sancionadora por la bofetada que le propinó al humorista Chris Rock durante la última ceremonia de los Óscar, el 27 de marzo.



"No se permitirá la asistencia del señor Smith, física o virtual, a ninguno de los eventos o programas de la Academia de Hollywood, incluidos pero no exclusivamente, los Óscar", anunciaron en una carta recogida por Efe el presidente de la Academia, David Rubin, y su consejera delegada, Dawn Hudson.



El escueto comunicado no especifica si el actor sigue siendo elegible para recibir nominaciones a los premios. La expulsión permanente de la organización, otra sanción que estaba sobre la mesa, quedó automáticamente descartada cuando el propio Smith renunció a su membresía de la Academia.



De esta manera, Smith evitaba ser expulsado a la fuerza como sí ocurrió con los casos de Harvey Weinstein, Bill Cosby, Adam Kimmel y Roman Polanski, todos ellos acusados de graves delitos sexuales.

EFE