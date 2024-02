Will Smith interpretará a un veterano de guerra de Irak en la película 'Sugar Bandits'

El reconocido actor estadounidense Will Smith volverá al cine dándole vida a un veterano de la guerra de Irak en una película de suspenso titulada 'Sugar Bandits'.

Cabe recordar que, la última película en la que participó el también cantante fue 'Emancipation', del director Antoine Fuqua y distribuida por Apple.



Will Smith también tiene en el tintero la cuarta película de la saga de 'Bad Boys', de Sony, cuyas grabaciones se vieron afectadas por la huelga que los escritores y guionistas protagonizaron durante 2023, así como la segunda parte de 'Soy leyenda', que está previsto que coprotagonice Michael B. Jordan.

La nueva película de Will Smith

Sobre 'Sugar Bandits', se conoce que será presentada a los compradores de la próxima edición del Mercado de Cine Europeo, que se llevará a cabo entre el 15 de febrero y el 25 del mismo mes en el Festival de Cine de Berlín o ‘Berlinale’, como también es conocido.



De acuerdo con medios internacionales como ‘Deadline’ y ‘Variety’, se especula que Will Smith no será el protagonista de la película que, además, tiene al actor como productor junto a Jon Mone.

Esos mismos portales web agregan que la historia de 'Sugar Bandits' estará basada en la novela 'Devils in Exile', del escritor estadounidense Chuck Hogan, que habla de un veterano de la guerra de Irak que se une a un escuadrón de élite para luchar contra el tráfico de drogas en Boston.



Hogan ha sido guionista de películas como 'The Town' (2010) y la serie 'The Strain' (2014), en la que compartió créditos con el director mexicano Guillermo del Toro, ahora escribió el guion de la cinta que se inspira en su libro, y que tendrá un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares.



El proyecto aún no tiene un director asignado y está siendo lanzado al mercado independiente, no obstante, la película ya había sido anunciada por Universal Studios en el 2013 con Joe Carnahan como director.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

