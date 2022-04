“Nunca más permitiré que la violencia supere a la razón. Estoy comprometido, pero el cambio lleva tiempo”, se disculpó Will Smith, a través de un comunicado, un día después de la bofetada que le dio a Chris Rock en los premios Óscar y que dio vuelta al mundo.

A un mes del hecho que sigue levantando polvareda, y en medio de este proceso de autoconocimiento que dijo haber emprendido, el actor viajó a la India, uno de los destinos espirituales por excelencia. Smith fue visto -por primera vez luego del incidente- en el aeropuerto privado de Mumbai, el pasado sábado.



Vestido de blanco y con una suerte de collar budista colgado al cuello, se mostró alegre y no tuvo inconveniente en posar y sonreír para los fanáticos y paparazzi que lo esperaban en el lugar. Según informó People, Smith dedicará su estadía a practicar yoga y meditación, en un viaje que solo tiene fines espirituales, introspectivos y de reflexión.

🇮🇳 Will Smith viajó a India 📸 Se ha dejado fotografiar por paparazzi y público… también se le ha visto meditando 🧘🏻‍♂️ pic.twitter.com/DB1V2SGeyg — Lalo González (@LaloGonzalezM) April 23, 2022

Su relación con Sadhguru, un yogui espiritual

Medios locales como Hindustan Times, aseguran que la estrella de Hollywood viajó para encontrarse en la India con Sadhguru, un líder espiritual. No es la primera vez que se reúnen. La relación entre ellos comenzó hace dos años, cuando el hindú visitó la casa del actor en los Estados Unidos.



Will Smith contó que empezó a admirar a Sadhguru después de leer su libro ‘Ingeniería interior’. “Quería que mi familia lo conociera y que comenzara a interactuar con personas que no están enganchadas en el mundo material”, manifestó.



En esa ocasión, Smith compartió en su cuenta de Instagram un breve video de su encuentro con el yogui, en el que también estuvo presente su hija Willow.



“Lo único que se interpone entre usted y su bienestar es un simple hecho: has permitido que tus pensamientos y emociones reciban instrucciones del exterior en lugar del interior”, posteó, citando un fragmento de la obra del hindú.

Sadhguru es propietario de un Ashram (centro de meditación y enseñanza) en el sur de la India desde 1982. Es, además, una de las personalidades más influyentes de la India. Realizó una travesía de 30 mil kilómetros en moto para promocionar un movimiento ambiental llamado ‘Conscious Planet’, que busca concientizar sobre la degradación del suelo agrícola en todo el mundo.



El yogui ha tenido relación con varias celebridades como el chef Gordon Ramsey –a quien intentó convencer de hacerse vegetariano-, debatió sobre ego con Matthew McConaughey y ha conversado con Maluma, quien le dedicó la canción “Hawai” a capella.

La madre de Chris Rock no lo perdona

Luego del episodio, que es posiblemente el mayor escándalo en la historia de los Oscar, las disculpas de Smith no tardaron en llegar: al día siguiente del evento, el 27 de marzo, Will se mostró arrepentido y dijo que “reaccionó emocionalmente”, ya que la broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith “fue demasiado” para él. Además, en su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, admitió que su comportamiento fue “impactante, doloroso e inexcusable”.



Lo cierto es que desde el incidente en los Óscar, la vida de Smith se revolucionó por completo. Desde lo profesional, la Academia le prohibió asistir a las entregas de los premios en los próximos 10 años y varios de sus proyectos se cancelaron. En lo personal, salieron a la luz declaraciones del pasado en las que su esposa hablaba de crisis matrimoniales y lo tildaba de “egocéntrico”. Además, hace unos días, trascendió que el actor de ‘Hombres de negro’ estaba internado en una clínica de rehabilitación para trabajar en el control de su ira y estrés.

Tras el hecho, la Academia decidió vetar a Will Smith durante 10 años de asistir a la gala. Foto: AFP

Pero, la que no muestra ni un poco de compasión es la madre de Chris Rock. “Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Cuando lastimas a mi hijo, me lastimas a mí”, dijo Rose en una entrevista.



También, manifestó que las disculpas de Smith no fueron suficientes: “Me siento muy mal porque no pidió perdón. Su equipo escribió un artículo, pero nunca pidió disculpas personalmente ni tampoco se acercó a mi hijo”.



Rose además aseguró estar muy orgullosa de la reacción de su hijo ante la agresión y consideró que la sanción de la Academia fue tibia. “Ni siquiera vas al Oscar todos los años”, argumentó.



Mientras Chris Rock sigue prefiriendo mantenerse en silencio, su hermano Kenny Rock, le dijo hace unas semanas a ‘Los Angeles Times’ que consideraba que la disculpa de Smith fue genuina.

