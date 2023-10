Will Smith dice que sin importar lo que Jada diga, él la apoyará

A pesar de la condena pública que han recibido las recientes declaraciones de Jada Pinkett Smith sobre su matrimonio con Will Smith, el actor parece estar imperturbable frente a la controversia generada por la publicación de la biografía 'Worthy', escrita por su esposa.



En un gesto de apoyo, la estrella de 'Hombre de negro' se presentó junto a Jada en una conferencia en Baltimore, formando parte de la gira promocional del libro.

La relación entre Will y Jada se ha convertido en un enigma para sus seguidores después de que la actriz de 52 años afirmara en una entrevista con 'NBC News' que se habían separado en 2016, a pesar de seguir apareciendo juntos en eventos públicos. Esto generó indignación y desconcierto entre sus fanáticos, quienes se sintieron engañados.



Lo que más ha llamado la atención es la aparente frialdad con la que la también productora estadounidense ha hablado de su relación con Will Smith, que ha llevado a los internautas a cuestionar sus verdaderos sentimientos y por qué no ha tomado la decisión de divorciarse de él. Además, la actriz afirmó que la cachetada que su esposo propinó al comediante Chris Rock, tras una broma sobre la alopecia, no fue en defensa de ella, sino un impulso exagerado.



Sin embargo, en otra entrevista posterior relacionada con su libro, Jada cambió su versión, asegurando que esa misma cachetada evitó que firmaran el divorcio. Estas declaraciones contradictorias han generado confusión y críticas, llevando a sus seguidores a pedirle que no revele más detalles sobre su vida privada con Will.



Los actores se casaron en 1997. Foto: EFE

Incluso sus propios hijos, Willow y Jaden, expresaron su malestar por las revelaciones públicas de su madre, según lo reveló una fuente a medios internacionales. A pesar de la presión de las redes sociales y la controversia, Will Smith ha mantenido su apoyo a Jada y ha sido fotografiado acompañándola en una visita a la Biblioteca Enoch Pratt en Baltimore, la ciudad natal de la actriz.



En esta ocasión, la pareja fue vista en buen estado de ánimo, acompañados por sus hijos y el primogénito de Will, Troy Smith, fruto de su relación con Sheree Zampino. Todos se unieron para apoyar a Jada en la promoción de 'Worthy'. La actriz ha confesado que, en medio de una depresión y una crisis en su vida a los 40 años, sus pequeños fueron su mayor apoyo para superar las adversidades.



En un gesto público de apoyo, Will Smith expresó abiertamente su compromiso con Jada. "Voy a estar a su lado y apoyarla el resto de mi vida", describiéndola como "la mejor amiga que he tenido en este planeta", según informó 'TMZ'.

Actualmente, la pareja mantiene en suspenso el estado de su relación y no descartan la posibilidad de una reconciliación. Will Smith ha revelado que leer el libro de su esposa le ha permitido conocer una parte de la madre de sus hijos que nunca antes había apreciado.



"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, aparece una especie de ceguera emocional, es muy fácil perder la sensibilidad hacia los matices ocultos y las bellezas sutiles (que tiene tu pareja)", reflexionó Smith recientemente.

