Las claves de Will Smith para tener una vida exitosa

La carrera actoral de Will Smith ha estado llena de reconocimientos y de admiración por parte de sus fanáticos alrededor del mundo.

Smith, de 52 años, debutó en la serie estadounidense ‘El Príncipe de Bel-Air’ (1990), es la estrella de las películas de ‘Hombres de negro’ y tiene otros trabajos importantes dentro de su catálogo cinematográfico como los protagónicos de ‘En busca de la felicidad’ (2006), ‘Siete almas’ (2008) y ‘Focus’ (2015).



Un legado que, de hecho, han seguido sus hijos Trey, Jaden y Willow.

Adicionalmente, ha explorado otras facetas en la música y como productor cinematográfico. Pero ¿cómo llegó hasta allí?



El actor no ha tenido reparo en compartir su visión de la vida y cada uno de sus discursos dan una luz sobre el camino que siguió para conseguir el éxito. Aquí le presentamos sus reflexiones.



Las claves de la vida

En 2005, durante la gala de los Kid's Choice Awards de ‘Nickelodeon’, dedicó unas palabras a la audiencia que, según pidió, quería que las “recordaran por el resto de sus vidas”.



El actor se sinceró respecto a las que considera como las claves para tener una buena vida y las resumió en dos acciones: correr y leer.

En primer lugar, explicó que: “Cuando corres hay una pequeña persona que te habla: ‘estoy cansada, mis pulmones están por explotar. Estoy adolorida, no hay forma de que pueda continuar’. Y quieres renunciar”.



“Si aprendes a derrotar a esa persona cuando corres, aprenderás a no renunciar cuando las cosas se pongan difíciles en tu vida”, afirmó.



Luego, continuó hablando del hábito de la lectura. Según él: “Ha habido millones de personas que han vivido antes que nosotros, no hay ningún problema que tengas con tus padres, en la escuela, con acosadores o con quien sea, que haya sido resuelto y que alguien haya escrito sobre eso en un libro”.



Y, aunque han pasado más de 15 años desde entonces, muchas personas todavía recuerdan dichas palabras, tal y como Smith quiso.

‘Will’: su autobiografía

El pasado 19 de junio anunció el lanzamiento de un proyecto personal: su primer libro. Este es una recopilación de su historia de vida y cada detalle da cuenta de eso.

La portada es un graffiti de su cara, en el que priman colores vivos entre el amarillo y el azul. Para desarrollarla contó con la ayuda del artista Brandan Bmike Odums, quien hizo sobre un lienzo cinco capas de dibujos diferentes que representan etapas en la vida del actor.



El resultado final es un retrato que simula su apariencia actual, pero detrás de él hay un Will niño, adolescente y adulto, acompañado de frases representativas de su carrera.

Por ahora, se abrió la preventa y a partir del 9 de noviembre estará disponible a través de su página web.

