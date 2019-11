Will Smith comparte colonoscopia que lo salvó del cáncer

El actor Will Smith compartió en los últimos días a través de su canal de YouTube un video donde aparece realizándose una colonoscopia con el fin de crear conciencia preventiva y que a los 50 años, sus seguidores tomen la determinación de realizarse el examen médico.

En un video de 17 minutos, el actor, de 51 años, muestra cómo se preparó para el examen desde el día anterior, cómo le fue con el laxante qué tuvo que ingerir y lo hizo muy a su manera. En el video sale fresco y despreocupado. Se le ve acompañado de su familia y en algunas ocasiones hace bromas frente a la cámara.



En un momento de la grabación el cantante bromea pidiendo vodka en vez de pedir agua. Y afirma que no ha consumido tantas drogas en su vida en modo jocoso.

Luego de realizarse la colonoscopia, el rapero compartió los resultados explicando que le habían encontrado un pólipo precanceroso en el intestino grueso.



El artista se vio seriamente preocupado, sin embargo, la doctora Ala Stanford dijo que encontrar este tipo de pólipos es común y se pueden retirar fácilmente con una intervención quirúrgica.



Standford tranquilizó a Smith al afirmar que puede continuar con su vida normal, pero deberá cuidar mucho más su alimentación y su estilo de vida.



Durante el procedimiento, el actor de 'Hombres de Negro' estuvo atento a las indicaciones de la doctora e iba refiriéndose a cada cosa que ella le decía. Incluso, explicó sobre el objeto que le iban a introducir en el recto y de qué tamaño sería.



Will Smith estuvo sedado durante la intervención para no sentir dolor, esa parte no fue grabada. La doctora Standford le explicó al estadounidense que el 95% de los canceres de colon surgían de ese tipo de pólipo.



El cantante ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas: rapero y actor. Es reconocido por su participación en la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, transmitida durante más de una década por la NBC.



Ha participado en exitosas películas como: 'Dos policías rebeldes', 'Independence Day', 'Hombres de negro', 'En busca de la felicidad', 'Wild Wild West', 'Enemigo público', entre otras.



Sus trabajos más recientes son 'Spies in Disguise', una película de acción estadounidense y 'Bad Boys for Life', que será estrenada en el 2020.

