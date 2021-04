Cantante Will.i.am no mastica comida ni los lunes, ni los martes

El reconocido cantante Will.i.am, famoso por hacer parte del grupo estadounidense ‘Black Eyed Peas’, concedió una entrevista al podcast de ‘Table Manners’, conducido por Jessie Ware, en el que comentó cómo funciona su estricta y curiosa dieta a base de jugos.



El artista, de 46 años, explicó que solo come alimentos sólidos en días específicos de la semana y no mastica nada los lunes y los martes. No obstante, el cantante aseguró que, "tomo un jugo cada dos horas, así que estoy lleno de energía y estoy obteniendo todos los suplementos y vitaminas que necesito".

Afirmó que “el lunes tomo jugo con jugo, el martes jugo, miércoles jugo con ensalada, jueves jugo con ensalada y viernes jugo con aguacate. Es un ciclo que se repite”.



Con respecto a los demás días, comentó que los viernes se permite comer una ensalada con aguacate, los sábados satisface su apetito con pancakes y, tal vez, una hamburguesa, eso sí, vegana, pues hace poco más de 3 años decidió dejar de consumir comida proveniente de animales.



Finalmente, explicó que los domingos son los días que más come, pues se alimenta de ensaladas y pastas también veganas. Afirmó que "los domingos son como mi día de carbohidratos pesados".



Aseguró que se siente bien y que, incluso, realiza deporte sin ninguna limitación.



Sin embargo, la dieta del cantante suena un poco extrema. Según la nutricionista Rosie Long, en entrevista con el medio de entretenimiento estadounidense ‘Indy100’, “Siempre hay que ser cauteloso cuando se reciben consejos sobre nutrición de celebridades, no son expertos en nutrición, por lo que es mejor que reciba sus consejos de expertos”.

Long agregó que “realmente una dieta líquida no es algo que recomendaría a la gente. En primer lugar, no hay ningún beneficio de consumir alimentos líquidos por encima de los alimentos sólidos, y puede haber algunos efectos secundarios bastante desagradables o, tal vez, efectos potencialmente peligrosos para la salud si alguien elige hacerlo a largo plazo”.



Siempre hay que ser cauteloso cuando se reciben consejos sobre nutrición de celebridades. Foto: iStock

La experta concluyó que existen varios riesgos al decidir cambiar de dieta de manera repentina, por lo que recomienda la asistencia de nutricionistas y médicos que saben cómo se comportan los componentes de los alimentos en cada cuerpo.



