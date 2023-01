Una nueva controversia gira en torno a la DJ y creadora de contenido Yina Calderón. Esta vez porque en días previos se enfrascó en una pelea en redes sociales al tratar de “hipocrita” a Wilfran Castillo, compositor vallenato de la canción ‘Como duele el frío’, a la cual la antioqueña le sacó una versión en guaracha.



El ‘rifirrafe’ empezó debido a que YouTube bajó de la plataforma el cover que Calderón había hecho del sencillo. Esto causó sorpresa y enojo en la influencer, pues Castillo le manifestó que no tomaría acciones legales en su contra por haber realizado una adaptación del tema sin su autorización.

No obstante, al ver que el clip ya no estaba disponible en la aplicación, arremetió contra el músico alegando que este habría pedido la solicitud de eliminar el cover de YouTube.



“Me llama la gente que me maneja el YouTube a decirme que el compositor de la letra pidió que bajaran el video. Este señor salió a decir una cosa e hizo otra. Me molesta la gente falsa, es un señor hipócrita”, dijo Calderón.



Respuesta de Wilfran Castillo



Ante las punzantes declaraciones de la creadora de contenido, Wilfran Castillo no se quedó en silencio y le salió al paso a Calderón con un comunicado de prensa el cual fue publicado en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 798 mil seguidores.

Wilfran Castillo, autor de éxitos como ‘Hoja en blanco’. Foto: Prensa W. Castillo

Inició diciendo que a raíz de lo que sucedió, varios de los seguidores de Calderón empezaron a insultarlo y a mandarle mensajes ofensivos presuntamente por haber ‘bajado el clip.



“A raíz de sus falsas declaraciones públicas donde me trata muy mal y me acusa de haber solicitado a YouTube bajar el video que realizó de la versión guaracha sin autorización de la obra musical ‘Como duele el frío’, muchos de sus seguidores se han volcado a escribirme mensajes ofensivos e incluso amenazantes”, expresó.



Así mismo, expresó que ni sus abogados o su equipo de trabajo tuvieron que ver con lo sucedido. Es más, aclaró que incluso cuando salió la canción no hubo iniciativa alguna por demandar a Calderón por usar la letra de ‘Como duele el frío’.



“Teniendo todos los méritos para una demanda ‘millonaria’, creo que la traté como se debe tratar a una mujer y no hice reproches públicos respecto de la afectación de la obra”, agregó.



“Pedirle respetuosamente no usar mi nombre en redes o programas de TV o al menos no de la forma en que lo ha hecho (…) Si necesita alguna autorización para solucionar sus asuntos respecto a la obra, puede comunicarse conmigo o con mi abogado.”, concluyó.



