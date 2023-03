Un conmovedor momento protagonizó el exjugador Wilder Andrés Medina Tamayo en el programa ‘Survivor’. El hombre recordó su juventud y realizó una reflexión sobre las segundas oportunidades.

Antes de iniciar la prueba de inmunidad, Wilder realizó un comentario que impactó a los televidentes: “Jugando al fútbol, le gané a las drogas, al alcohol. Entonces eso me motiva a que puedo ganar”.



Después de equivocarse y darlo todo en la arena, Medina ganó por tercera vez el collar de inmunidad.



Tras su triunfo, Wilder compartió un emotivo mensaje y rompió en llanto.



“Me acordé de la vida, de los golpes que da la vida, de los errores que cometí y no pude llegar mucho más allá en el fútbol por culpa del alcohol y las drogas, no pude”, dijo Medina.

(Siga leyendo: Video: el joven que cuida de su abuela de 96 años y se volvió viral en internet).

Siguió su discurso contando cómo fue que ganó y señaló que su motivación fue que así como en la vida, él luchó en el juego.



“Esas dos cosas (el alcohol y las drogas) estaban acabando con mi vida, con mi familia. Le pido perdón a mis hijos, a mi mamá por no hacerlo en el momento que ellos quisieron que cambiara, pero el tiempo de Dios es perfecto”, señaló.



Y agregó: “y cada triunfo que yo haga en la vida como lo estoy haciendo acá se lo voy a dedicar a Dios, a mis hijos y a mi madre, que son personas que han estado ahí, viéndome crecer no como el futbolista, sino como persona”.

(Lea también: Así se verían hoy Kurt Cobain, Steve Jobs y otros famosos fallecidos).

El exjugador finalizó de manera contundente: “Si me equivoco, vuelvo a empezar (...) Creo en las terceras y cuartas oportunidades”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

