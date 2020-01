Lo más buscado en Wikipedia durante el 2019

Instagram: @billieeilish

Billie Elish



Esta joven cantante, de 18 años, ha logrado posicionarse en la industria de la música. En 2019 grabó su primer álbum de estudio llamado 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' y con él ha obtenido importantes logros, como dos canciones con disco platino. De acuerdo con Spotify, fue la artista femenina más escuchada en 2019.



Quizá, es esa la razón de que la página de Wikipedia dedicada a la estadounidense tenga 19.638.478 vistas y sea la primera búsqueda no relacionada con películas y series, destacando como un "caso atípico", de acuerdo con la web.