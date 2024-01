Whoopi Goldberg sale en defensa de la Academia por no nominar a Margot Robbie

En medio de la controversia desatada por la lista de nominados a la próxima edición de los premios Oscar, la actriz Whoopi Goldberg alzó su voz en defensa de la Academia estadounidense, que ha sido objeto de críticas por no incluir a Margot Robbie entre los candidatos.



La protagonista de 'Cambio de Hábito' rechazó la noción de que se haya desairado a Robbie, como muchos han sostenido.

La polémica surgió cuando se reveló que Ryan Gosling fue nominado por su participación en 'Barbie', mientras que Margot Robbie y Greta Gerwig, la protagonista y directora de la película respectivamente, no lograron obtener una nominación.



Esto llevó a acusaciones de sexismo y de minimización del mensaje a favor de la mujer que la cinta transmite.



Sin embargo, Whoopi Goldberg ha salido en defensa de La Academia, argumentando que "no siempre se obtiene todo lo que se desea. No hay desaires. Eso es lo que hay que tener en cuenta: no todos reciben un premio, y es subjetivo. Las películas son subjetivas", expresó durante su participación en el programa en 'The View'.

Margot Robbie no recibió una nominación por su papel en 'Barbie'. Foto: Instagram: @WBPictures_Mx

Goldberg también aclaró que no existe ningún tipo de conspiración contra Margot ni Greta detrás de la lista de nominados y que, como sucede cada año, los miembros de La Academia, incluyéndose a ella misma, seleccionaron a los nominados a través de sus votos.



"No son las élites, es toda la familia de La Academia la que vota por las nominaciones. Todos votamos, pero no siempre se logra todo lo que se desea", añadió.



La actriz destacó además que el favoritismo del público hacia una película, actor o actriz, e incluso una canción, no garantiza su inclusión en la premiación. "Es posible que las películas que amas no sean amadas por las personas que votan," concluyó.

Hasta el momento, ni Margot Robbie ni Greta Gerwig han comentado sobre su ausencia entre los nominados.



Sin embargo, Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en la película, decidió hablar al respecto en un comunicado oficial, expresando su profunda decepción por la falta de reconocimiento al trabajo de sus compañeras. Gosling afirmó: "No hay Ken sin Barbie".

