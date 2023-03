Sin lugar a dudas, las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp han llegado para agilizar y facilitar la comunicación entre las personas en una era, en la que, las distancias parecen ya no existir gracias a este tipo de tecnologías. Y como ocurre en otros sistemas diseñados para comunicarse, en WhatsApp también se desarrollaron maneras específicas de expresarse.

Una de ellas, que ya es frecuente entre los más jóvenes, es la de utilizar números para simbolizar ideas, frases o emociones. Y de paso, esquivar el control de los adultos.

En este sentido, hay una cifra que tiene un significado especial cuando se la envía a través del WhatsApp y es el “7642″. Pero no hay que encender las alarmas sobre lo que quiere decir este código oculto, ya que se trata de un mensaje afectuoso que se puede utilizar entre amigos, compañeros y también parejas.



Al parecer, esto de usar números para expresar ideas o sentimientos hacia el receptor del mensaje surgió en TikTok y luego se extendió hacia otras plataformas, y hace unos años llegó a WhatsApp. Así, aunque los más grandes no puedan siquiera adivinarlo, las nuevas generaciones utilizan cifras para comunicarse en su propio código.



De este modo, está establecido entre los adolescentes que forman parte de la comunidad de WhatsApp, que el número “143″, significa “Te amo”. Mientras que el “1437″ va un poco más allá y significa “Te amo por siempre”. Por algún particular código que comparten los que utilizan estas cifras, ellos aseguran, en mensajes de redes sociales, que, basándose en el idioma inglés, el “1″ representa “I (yo)”, el “4″ es “love (amo)”, el “3″ es “you (vos)” y el “7″, “forever (por siempre)”.



¿Qué significa 7642?



En cuanto al “7642″, el número también tiene un significado relativo al afecto, pero quizás menos directo. Según lo que puede verse en diversas explicaciones de TikTok, decenas de jóvenes aseguran que ese número significa un cálido mensaje: “Siempre estaré para ti”.



Según se desprende de la cantidad de menciones que tiene esta cifra en diversas plataformas de redes sociales donde manda la juventud, este número para expresar apoyo imperecedero al otro se está volviendo cada vez más popular, y de este modo, cada vez son menos los jóvenes que están ajenos a su significado.

En varios videos de TikTok, incluso, se juega con la contundencia de la frase que encierra ese número, a tal punto que el consejo que se da a quien desee enviárselo a alguien es: “Mándaselo sin decirle nada”. Y también son los jóvenes, los que al explicar el significado de este número lo hacen de la siguiente manera: “Siempre (7) estaré (6) para (4) ti (2)”.



También están los que encuentran algunas coincidencias entre los números de “7642″ y los vocablos que cada uno representa. Es así que varios notaron que la palabra “siempre”, cuenta con siete letras; “estaré”, con seis; “para”, con cuatro, y “ti”, con dos. Claro que este último número vería desvirtuada esta coincidencia si se lleva el significado al español rioplatense, donde la frase que representa el “7642″ sería: “Siempre estaré para vos”.

LA NACIÓN, ARGENTINA (GDA)