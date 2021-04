Profesora grabó audio ofensivo y se lo envió por error a un alumno

Una docente de la ciudad de Salta, en Argentina, envió por equivocación un audio en el que ofendía a uno de sus estudiantes. El mensaje, en principio, estaba destinado a una de sus colegas, pero finalmente se lo envió a su alumno.

Según el periódico argentino ‘La Nación’, la mujer es profesora en un colegio ubicado al sur de la ciudad. En el audio, parece estar molesta porque un estudiante le pide ayuda con una tarea de matemáticas.



No obstante, el enojo del momento le juega una mala pasada, pues no se lo envía a otra profesora de la institución sino al niño que le pidió ayuda.



“Este de Enzo, ya me ha mandado un mensajito para que le explique el tema de la actividad de matemática que no entiende. Mira a la hora que me manda para que yo le explique, no le voy a explicar ni le voy a contestar”, dijo la mujer en el audio.

Audio de profesora ofendiendo a alumno. Foto: YouTube: El Tribuno Salta

Los papás del niño escucharon la grabación y mostraron su indignación en las redes sociales y en los medios. Además, dijeron que iban a pedir una reunión con las autoridades del colegio para exigir alguna sanción a la empleada y evitar que algo parecido vuelva a ocurrir.



Por su parte, Silvia, la mamá del menor, habló para el medio local ‘Que pasa Salta’. Explicó que la institución le dijo en la madrugada de ese día que su hijo no podía asistir a clases porque uno de sus compañeros dio positivo para covid.



"La maestra se enoja porque mi hijo le manda mensaje a las 21 horas y cuando ella me tuvo que informar que mi hijo no podía asistir era la una de la mañana", puntualizó.



"Mi hijo le pidió disculpas al escuchar el audio, y le dijo que lo iba a solucionar de otra manera. Después nos contó a mi marido y a mí", agregó Silvia.



Terminó su relato afirmando que el colegio “es un desastre” y “tienen mucha falta de ética los docentes".

*con información de La Nación / Argentina (GDA)