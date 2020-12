Opciones de mensajes que puede enviar para desear un Feliz Año Nuevo

En estas fechas quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla. ¡Feliz 2021!.

Al hacer Dios el reparto de habilidades, me dio a elegir entre querer a mis amigos y tener buena memoria, así que Feliz Semana Santa y Feliz 1862.

Los amigos son como las estrellas que, aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigo!.

Una botella de vino: $30.000. Las 12 uvas: $10.000. Un vestido de fiesta: $80.000. Que yo te felicite el año, no tiene precio ¡Feliz 2021!.

Si este año en la cena de Noche Vieja te meten en un saco, no temas. Le he escrito la carta a los Reyes Magos y te he pedido a ti. ¡Feliz 2021!.