¿Divorciarse a través de WhatsApp? En este país sería posible

Una insólita afirmación realizada por el clérigo Sheikh Abdullah al Mutlaq, miembro del Comité de Académicos Senior, el principal organismo religioso de Arabia Saudita, ha sorprendido a varias naciones.



Según explicó Abdullah, en Arabia Saudita las personas se pueden divorciar en el momento en que un hombre decida afirmar: “por la presente me divorcio de usted”.



Lo curioso es que el trámite se puede realizar de manera verbal o por escrito. Por lo tanto, si es realizado a través de un mensaje de WhatsApp o un breve mensaje de texto, este sería totalmente legal de acuerdo a la ‘sharía’ o ley islámica.



Aunque los hombres solían divorciarse de sus esposas, las mujeres no se enteraban de la decisión sino hasta mucho tiempo después.



La medida de las autoridades islámicas es reciente (del 2019), pero las mujeres saudíes no la tomaron como un avance muy significativo.



Suad Abu Dayyeh, investigadora de la organización Equality Now, declaró en el medio ‘El Mundo’, que: “es algo muy trivial. Se trata de un paso que no protege realmente a las mujeres de las relaciones de abuso de sus maridos”.



Además, el mismo medio aseguró que la tasa de divorcios ha ido aumentado considerablemente desde el 2015. Pues, según datos de la autoridad general de estadísticas del país, para el 2017 ya se habían presentado más de 60.000 casos.



"Según se informó en 'BBC', las mujeres pueden solicitar una anulación del matrimonio o 'Khula', pero no con la misma facilidad que los hombres."



