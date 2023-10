Nuevamente, Aida Victoria Merlano y Westcol están en boca de sus seguidores al enfrentarse en una reciente discusión que muchos no pensaron que se fuera a dar, tras haber terminado su relación a finales del 2022.



Esta vez, el enfrentamiento a través de las redes sociales no fue por los rezagos que pudo haber dejado su noviazgo, sino por temas más delicados como los negocios y el dinero.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, la barranquillera le respondió a Wetscol sobre la reclamación de un supuesto dinero que ella le debía y que no se los cobró de manera directa, sino que decidió hacerlo de manera pública.



(Le puede interesar: Video: Aida Victoria Merlano se realizó nuevo procedimiento en su rostro, así quedó).



“No quisiera, pero tengo que aclarar esta situación, me encuentro en el DM un montón de niños cobrándome una plata que le debo a alguien con quien yo salí hace como un año (…) Y cuando le escribo al tipo me dice que le tengo como cinco millones de una pauta que él me hizo, que evidentemente le pagué porque pauta que él me hacía, pauta que yo le pagaba y que no se acuerda si son cinco o cuánto", afirmó la Merlano.



Acción que la mujer le reprochó, ya que señaló que nunca se comunicó con su equipo de trabajo para confirmar y saldar la supuesta deuda, que debía ser de manera privada, según dio a entender la influencer.



Y añadió: ¿Si tienes el número de mis abogados, por qué no los cobraste?, ¿Te dio pena?, pero no te dio pena quemarme. Si querías llamar mi atención, te hubieses comportado como un varón, que eso a mí sí me prende, te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina", finalizó la influencer.

Al parecer, su declaración se debe a los comentarios que hizo el creador de contenido durante uno de sus 'lives' en Twitch, donde afirmó que su expareja era muy buena trabajadora, pero que le sorprendía que todo "fuera negocios y plata con ella", donde cobraba por todas sus apariciones.



(Siga leyendo: Westcol se defiende por burlarse de personas de talla grande: ‘No soy una escoria’).



Situación que él podía entender, pero que no siempre todo se trataba de dinero, incluso que, si le solicitan realizar una historia con su imagen a un amigo cercano, él no cobraría lo mismo o simplemente lo haría gratis.



“A mi no me gustó por ejemplo eso de Aida, que yo le tenía un aprecio bonito y me empecé a tirar pa’ un lado porque dije: 'Que denso que todo sea billete, sea plata'", afirmó Wetscol durante el en vivo.



Así mismo, reveló que entre los distintos acuerdos y negocios que hicieron, era probable que la hija de la exsenadora Aida Merlano le debiera dinero por haber realizado una historia para ella en una ocasión que ya no recuerda, pero igual, él no pensaba en reclamar ese monto porque aún sentía un gran amor por la misma.



(Lea también:Aida Victoria Merlano respondió, sin filtro, preguntas sobre su vida íntima: ¿qué dijo? ).



"En su momento yo también hice historias para ella y nunca le llegué a cobrar nada, me acuerdo de que me debe hasta plata yo creo. Pero yo que le voy a cobrar por una historia, yo la quiero, todavía la quiero”, señaló el influencer.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias