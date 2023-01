El ‘streamer’ paisa ‘Westcol’ en los últimos días ha sido tendencia en redes sociales, pues había un rumor de que su relación con Aida Victoria Merlano había terminado. Durante un tiempo se especulaba que no todo iba muy bien, pues hace rato no se les veía juntos.

La pareja fue una de las más populares de la farándula colombiana, sin embargo, algunos de sus seguidores creen que solo estaban juntos por conveniencia y para generar polémicas, las cuales los ayudaban a posicionarse en redes sociales.



En las últimas semanas, el rumor de que la pareja había terminado se hizo más fuerte ya que los internautas empezaron a comentar que la barranquillera y el paisa ya no estaban compartiendo tiempo juntos.



En una de las más recientes transmisiones de ‘Westcol’ en ‘Twitch’, el joven confirmó que ya no salía con Aida y que desde hace tiempo habían terminado su relación.



“Les voy a dar una primicia, yo hace rato no estoy con Aida, pero igual no habíamos dicho nada públicamente porque la gente es muy tonta, igual ya le gente sabía eso hace rato, pero fue una decisión que tomamos principalmente por nuestro tiempo. Yo prefiero hacerlo públicamente para que la gente no ande por ahí diciendo cosas o que me usó por dinero”, comentó.



Tras confirmar que su relación con la barranquillera había terminado, el joven paisa hizo una transmisión en vivo con la creadora de contenido ‘Valka’. Varios internautas destacaron varios momentos del video, los cuales dejaban ver la empatía y cercanía que tenían los jóvenes.



Incluso, durante el en vivo ‘ Westcol’ le cantó a ‘Valka’ el vallenato ‘Con los crespos hechos’ de los Embajadores. “ Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco, ando loco de amor, hasta de madrugada camino por tu barrio, ya piensa el vecindario que soy un ladrón”, un pedazo de la letra de la canción.



Los internautas afirmaron que se le veía muy enamorado y que posiblemente ya estaban en una relación. Sin embargo, ninguno de los jóvenes ha confirmado o negado que estén saliendo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

