Sigue la polémica por los comentarios despectivos del influencer Westcol sobre de la ciudad de Ibagué.



Después de una transmisión en vivo despertó la indignación de miles de habitantes de la ciudad, incluyendo a su alcalde, Andrés Hurtado.



Por eso, el joven antioqueño fue catalogado como una 'persona no grata' en la ciudad, y contrario a una disculpa, el creador de contenido siguió burlándose de la capital tolimense en su cuenta de Instagram.

A pesar de alegar que ha recibido amenazas, Westcol ha empeorado la situación al mencionar al alcalde. Este 'influencer', popular entre jóvenes y consumidores de Twitch, publicó actualizaciones, mensajes, videos e imágenes refiriéndose al tema.



Aunque varios internautas pensaron que podría retractarse, el joven se burló aún más de la capital tolimense y su máximo representante.



"Buenas tardes, a todos. En especial al hermosísimo Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, que no me va a cerrar las puertas en su ciudad ¿sí o no?… No, Andrés, por favor, de buena. Yo quiero ir, era un 'chistesito' pequeño, a lo bien, no me haga meter en problemas con la gente de Ibagué. Se lo ruego, soy una persona de bien", dijo en una de las historias.



(Siga leyendo: Alcalde de Ibagué arremete contra Westcol por comentarios negativos: 'No grato').



Posteriormente, publicó un video de un supuesto domiciliario sobre un caballo en Ibagué, que confirmaba su burla. También compartió una imagen de un trompo clásico y una encuesta para insinuar que la ciudad está desactualizada. Finalmente, compartió una grabación riéndose de Ibagué y su infraestructura.



Aunque 'Westcol' ha intentado vagamente hacer que sus seguidores no se ofendan por sus palabras sus comentarios sarcásticos parecen reafirman sus burlas.



En las redes sociales los Ibaguereños no han dudado en responderle a través de diferentes plataformas como TikTok. Jhaner Trujillo es uno de ellos y dice que Westcol no debe haberse dado a la tarea de conocer esta ciudad, porque comenta: "es hermosa al igual que todos los municipios y ciudades de Colombia". A diferencia del influencer, Trujillo afirma que: "no hay que criticarlos, hay que disfrutarlos".



(Lea también: Indignación contra Westcol por insultar a comunidad LGBTI y toda Ibagué).



En otro video de la plataforma le dicen que se trague sus palabras porque "Ibagué se respeta" y muestran a personalidades que no dudan de la belleza de la ciudad, como James Rodríguez y El Suizo Latino. Además, destacan sitios de la ciudad, su música y sus paisajes.

Pasémonos a vivir a ibagué todos, allá no entra westcol, la vida es maravillosa. — JuanJo :) (@juanJoseMejiaC1) March 27, 2023

Se ha hecho popular también una hipótesis que explicaría las razones del influenciador para no querer a la capital de la música. Varios internautas afirman que podría ser por su rivalidad con Juan Sebastián Guarnizo, el Ibaguereño que está haciendo historia en Twitch como el colombiano más visto a nivel mundial. Tiene 10.3 millones de seguidores a diferencia de los 1.2 millones de Westcol.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Quiénes tienen más seguidores en Twitch en 2023?

‘La Liendra’ ganó una millonada apostando en transmisión en vivo.

Ibai vs AuronPlay: fuerte cruce de palabras entre los ‘streamers’, ¿qué pasó?