El streamer colombiano ‘Westcol’ no para de ser tendencia en redes sociales por sus declaraciones en contra de las mujeres con unos kilos de más, pues para muchas personas, las palabras del paisa son una falta de respeto.



Al no poder desviar la tensión de lo que hace unos días publicó en su twitter: “Yo no subo gordas a mi carro. Para eso están las grúas”, el creador de contenido, que se encuentra en las redes desde hace más de 4 años, ha subido un video defendiéndose de todos los comentarios que ha recibido, instantes después de haber atacado a estas mujeres.

El famoso influenciador confesó todo lo que sentía al ver toda la polémica que había generado por sus declaraciones. Foto: Instagram: @westcol

(Tenemos para usted: Doritos elimina y cancela publicidad con Westcol por sus insultos y homofobia

De acuerdo con las redes sociales, el famoso colombiano no baja de ser un discriminador, machista y gordofóbico. Adjetivos con los que no se identifica el joven, puesto que, según él, su comentario fue basado en un meme de TikTok que decía exactamente lo mismo, pero en su caso lo expresó de forma escrita.



“Imagínese que ayer, puse un Tweet, un Tweet basado en un meme de TikTok que decía “Yo no subo gordas a mi carro. Para eso están las grúas”, ‘papi’ que ‘funa’, todo el mundo molestando con eso, y lo publicó yo y soy la peor escoria del mundo”, dijo enojado el famoso streamer, por medio de un video.



Además, Luis Villa (nombre real del influenciador) manifestó que porque las mismas personas que lo juzgan no son igual de críticos con los demás que lo ofende diariamente a él, puesto que expresa que varios internautas lo llaman de diferentes formas, pero a él no le afecta, porque lo único que hace con esos comentarios es reírse.

(Siga leyendo: Westcol ofrece disculpas por sus comentarios homofóbicos).

“¿Por qué esas personas que me están criticando tanto por poner ese tuit no critican a esas personas que diariamente me dicen gordo, cachetón, Kiko? Yo no estoy llorando por esa ‘huevonada’(…) Yo no me estoy quejando, que la gente se haga sentir”, expresó ‘Westcol’ de forma severa y contundente.



Pero este problema no quedaría ahí, pues el influenciador no paraba de decir todo lo que sentía. En este orden de ideas, ‘Westcol’ arremetió nuevamente contra las personas que lo critican, pues para él ningún problema hubiese surgido si las personas atacadas tuvieran el amor propio que él se tiene.



“Aquí el problema es que las personas que se ofenden tienen que trabajar en su autoestima, porque a mí me pueden decir muchas cosas, pero yo me río, porque yo me siento bien… Yo sé que estoy ‘cachetoncito’, medio gordito y lo que sea, pero yo me siento bien qué es lo importante, ¿me entiende? Yo no soy una escoria, yo me río de todo porque esta vida es muy bella”, concluyó.

A mi me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un tweet de un meme en tiktok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mierda no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un tweet no los descoloque. — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) May 29, 2023

(Le puede interesar: Westcol vs. Ibagué: por comentarios despectivos abogados anuncian fuerte medida).

Sin embargo, Luis dice que la verdadera razón por la que ha tenido tantas polémicas es porque varias personas en Colombia lo odian y lo juzgan por hacer cosas que todos hacen en privado, pero como él es famoso, los ciudadanos se hacen los hipócritas para criticarlo.



“Yo me tiro mis chistes pesados y la gente me juzga por eso, pero eso es mejor que robar. Eso simplemente es un humor y si no le gusta, pues no lo vea”, sentenció el famoso influencer.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

