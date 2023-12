Corte Constitucional le envió una tutela a Westcol por comentarios discriminatorios

El joven Luis Villa, o más conocido en redes sociales como 'Westcol', es uno de los streamers más populares del país, pues en plataformas como twitch ha logrado acumular más de 1.4 millones de seguidores. Además, ha logrado ganar popularidad al entrevistar a famosos como Arcángel y Nicky Jam.



Recientemente, se dio a conocer que la Corte Constitucional está revisando una acción de tutela la cual solicita el cierre de sus cuentas en redes sociales. Esto debido a que en diferentes ocasiones ha hecho comentarios homofóbicos y transfóbicos.

En un principio el creador de contenido jugaba videojuegos en tiempo real, pero con el tiempo empezó a conversar con su audiencia de distintos temas y a entrevistar a diferentes personalidades de la farándula.



De acuerdo con la acción de tutela, hace unos ocho meses, en una de sus trasmisiones, expresó su rechazo de que un hombre gay visitará su casa en compañía de su pareja: "No me traiga un man aquí (…) Lo enciendo a balín y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos”, comentó.



(No deje de leer: Madre e hijo, de 90 y 70 años, que viven en El Dorado, consiguieron una casa para vivir).



En una ocasión diferente dijo que estaría dispuesto a empalar a su hijo si se identificaba como una persona tras. Vale la pena mencionar que los videos donde decía estos comentarios fueron eliminados de las plataformas digitales.

Según lo recopilado por 'El Espectador', el accionante, el abogado y activista de la comunidad LGBTIQ+ José Montufar Rodríguez, comentó que estas afirmaciones pueden normalizar la discriminación, el homicidio y la violencia sexual.



Por esta razón, Montufar acudió a la acción de tutela pidiendo proteger los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la vida. En primera y segunda instancia, la justicia del país no consideró que no era un tema relevante y afirmaron que faltaban requisitos procesales y negó las pretensiones.



Pero en esta ocasión, el caso llegó a la Corte Constitucional y verificarán si los jueces anteriores hicieron bien su trabajo y decidirán si se pronuncian más a fondo.

Por su parte, Villa se disculpó en un video que dura ocho minutos y afirmó que sus comentarios eran un chiste. Asimismo, reconoció que la comunidad LGBTIQ+ vive una lucha interna y que lo que dijo puede afectarlos.



“Pido perdón a quienes se sintieron ofendidas. No pensé que era un mal comentario. Soy consciente de que las palabras fueron muy pesadas (…) Cuando tiré ese chiste, no pensé que era un error, solo humor negro, hasta que fui entendiendo el grave error que había cometido. Mi intención no era herir a una persona. Quiero enmendarlo un poquitico. Pido perdón de corazón”, aseguró.



(Le puede interesar: Estos son los números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería al fin de año).



No obstante, Montufar considera que sus disculpas no fueron sinceras y que solo las hizo para evitar problemas legales y económicos.

¿Qué podría decir la Corte Constitucional?

Según el mismo medio, hay dos escenarios posibles para este caso. El primero que el alto tribunal podría no pronunciarse de fondo y detectar que faltó un requisito en la forma en que se presentó la acción de tutela e ignorar el debate.



Otra opción es que la corte podría flexibilizarse de fondo sobre el tema y sentar estándares importantes sobre los contenidos en redes sociales y la libertad de expresión.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Hijo de Diomedes Díaz hará caravana para conmemorar 10 años de la muerte del 'Cacique'

¿Se adelantó la Navidad? Lanzan promoción de cine a $6.000 en todo el país

Video: rapero Blueface arrastra a fan durante concierto y pide al público que la patee