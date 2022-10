En días pasados en redes sociales empezó a surgir la teoría de que la influenciadora barranquillera, Aida Victoria Merlano, y el streamer paisa, WestCol, estaban en una relación romántica después de que se los viera siendo cariñosos entre sí durante una transmisión en Twitch e incluso compartieran un apasionado beso.



Ahora, el paisa de 21 años, es tema de conversación porque ha presumido de su relación con Merlano, de 23 años, "sin ser lindo la conquisté", afirmó WestCol.

Los rumores iniciales de una posible relación romántica entre ambas figuras públicas se fortalecieron porque, durante los primeros momentos del surgimiento de esta suposición, Merlano se dirigió a sus redes sociales y admitió que estaba pasando por un proceso de enamoramiento que disfrutaba mucho.



“Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no… eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza. Yo digo: ‘Este es un culicagado, o sea, qué es esto’”, dijo a través de un video de su Instagram.



Hasta el momento, la barranquillera había sido la más activa en redes sociales haciendo comentarios sobre el naciente romance entre ambos. Sin embargo este viernes, WestCol rompió silencio y se pronunció al respecto defendiéndose de los comentarios negativos que lo criticaban.



“Me envidian por que sin ser lindo la conquisté. Me envidian por que teniendo 21 vivo muy bien, otros dicen que es por mis seguidores. El punto es que las tres cosas que mencionan las tengo yo”, aseguró en redes sociales.

Soy muy feliz con ella

Soy muy feliz con ella

Enamorado

Si bien, tanto como WestCol, como Merlano han afirmado estar enamorados, ninguno de los dos ha oficializado su relación de manera pública de cara a redes sociales y a sus millones de seguidores.

