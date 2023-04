Westcol, uno de los streamers más populares en Colombia, compartió en su cuenta de Instagram un video corto pidiendo perdón a la comunidad LGBTI+ después de los comentarios homofóbicos que hizo en días recientes en una transmisión de Twitch y que se difundieron en redes sociales.



El creador de contenido tomó la decisión de pronunciarse al respecto, según reveló, porque recibió comentarios de personas muy cercanas a él, como su mamá, que lo hicieron notar su error.



"Me volví famoso de la nada, no mido mis palabras, yo soy un peladito, tengo 22 años. Hasta ahora me doy cuenta de que lo digo puede tener repercusión", aseguró en el video que ya acumula más de un millón de reproducciones.



El antioqueño es uno de los streamers colombianos con más audiencia en Twitch. Foto: Captura de pantalla Instagram @westcol

En el clip que compartió en su cuenta de Instagram, Westcol asegura que muchos de sus seguidores también piensan como él y que esta situación le ha abierto los ojos.



"Normalmente para nosotros hacer chistes negros, pesados, es muy normal, pero después de que hubo todo este problema hablé con muchas personas de cosas que yo no entendí y me tocó ponerme en la posición de la persona que está detrás de la pantalla escuchando el supuesto chiste que yo me tiré", afirmó y continuó poniendo como ejemplo a una persona que no ha salido del clóset, que afronta dificultades y que se expone a comentarios como los que él hizo en su plataforma.



"Ellos están viviendo una lucha, muchos no han salido del clóset, no se hablan con su familia, no pueden explicarle a sus amigos. La cagué re duro, la cagamos re duro, quiero que vean que me arrepentí", dijo.



Y continuó pidiendo perdón a las personas que pudo haber ofendido. "Soy consciente de que las palabras fueron muy pesadas. Hasta mi mamá me escribió porque fue un comentario muy desubicado, y no quiero que piensen que soy ese tipo de persona", apuntó.



Asimismo, el joven paisa añadió que no deberían darle tanta importancia a lo que hace o dice por qué él se dirige a su comunidad en Twitch.



"Los que me están criticando se nota que no me conocen. Yo soy básicamente nuevo en redes, crecí muy rápido y ahora dique soy famoso. Hasta ahora me doy cuenta de que lo digo puede tener repercusión", dijo Wetscol.



Además, mencionó que a modo de reparación invita a su plataforma a personas de la comunidad LGBTI+ que quieran hablar.



"Este no es un problema solo mío, sino de la sociedad. Yo soy la cara de eso y si quieren charlar en mi plataforma esa sería la forma en que yo podría ayudar para enmendar mi error", señaló.

También aseguró que comprendió que no es un chiste e insistió en que no es una mala persona.



"Estoy muy apenado, les pido perdón de todo mi corazón", dijo.



Sin embargo, horas después de la publicación del video, por medio de sus historias contó que sigue recibiendo críticas por parte de personas de la comunidad LGBTI+



"Si uno se retracta y lo siguen tachando, entonces para qué el video, para qué se retracta. No están entendiendo que no todos nacemos con la misma mentalidad, necesitamos tiempo para aprender", afirmó.



En el video mencionado, Westcol no se refirió a los comentarios que hizo sobre Ibagué y al vaivén de comentarios entre él y el alcalde de la ciudad, Andrés Hurtado, quien lo declaró como persona no grata.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

