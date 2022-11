Westcol es , hoy por hoy, uno de los creadores de contenido más reconocidos del país por haber acaparado una gran audiencia a través de la plataforma Twitch, en la cual realiza transmisiones en vivo hablando sobre su vida personal y demostrando sus capacidades para los juegos de video.



Así mismo, logró tener gran acogida en otras plataformas digitales como Instagram y Twitter, cuando oficializó su relación amorosa con la también infleuncer Aida Victoria Merlano hace algunos meses.



Recientemente, la pareja se ha hecho viral en las redes sociales porque el creador digital antioqueño reveló cuánto dinero logró hacerse en un día gracias a su trabajo en el universo digital. El valor sorprendió a sus fanáticos, quienes empezaron a especular que sus ingresos podrían provenir de algunos ilícitos.

Esto gana Westcol en un día

Durante una de sus constantes apariciones en la plataforma Twitch, Westcol dio a conocer el valor de los ingresos netos que obtuvo en un día por su trabajo en las redes sociales. Según le comentó a su pareja, el monto supera los 100 millones de pesos.



“Amor, ¿viste lo que hice hoy? Me gané 20.000 dólares. Ah, no, 30.000″, le comentó a la barranquillera. Un valor que al cambio de moneda de hoy puede estar en los 140 millones de pesos.



ITras escuchar la ostentosa suma de dinero, sus seguidores empezaron a reaccionar en el chat en vivo dejando mensajes de apoyo, pero también algunas críticas. Es más, algunos se atrevieron a decir que Luis Villa, nombre de pila del streamer, estaría inmiscuido en negocios ilícitos que lo han llevado a ganar un gran capital.



Ante las acusaciones se defendió y envió un mensaje a sus detractores: “Ey no, nada que ver, imagínense que ya me están diciendo que yo lavo plata. Parce, nada que ver. Mucha gente diciendo ‘ey, es que WestCol salió de la nada’ y no parce, yo llevo haciendo ‘stream’ muchos años, puede que ahorita, sí, mucha gente me esté conociendo gracias a TikTok, pero llevamos muchos años, antes de que existiera TikTok”, concluyó.



