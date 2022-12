Westcol es un influencer que ha ido tomando relevancia en las redes sociales en los últimos meses, muchas veces por sus polémicas. La última de la que fue protagonista se dio en el marco del Mundial de la Fifa que se llevó a cabo a principios de diciembre en Qatar.

Cientos de internautas lo criticaron por ciertos comentarios que realizó con respecto a la cultura de aquel país y sus leyes contra las mujeres, quienes son obligadas a estar tapadas con el tradicional burka a raíz de sus costumbres musulmanas, entre otros derechos que les son arrebatados.

El joven creador de contenido trató a las colombianas de 'bandidas' por su forma de vestir, comparándolas con las qataríes.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas. ¿Están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos”, aseguró por medio de su cuenta de Instagram.

Además, señaló que ese país es el paraíso porque allá no se encuentra a "malas mujeres" porque si tocan esas tierras "se les derrite el pie".

Por supuesto, como era de esperarse, las críticas le llovieron al streamer: fue catalogado de machista, misógino, neandertal, ignorante y más, ya que sus palabras cayeron muy mal, principalmente, entre los colectivos feministas.

'Vean donde deja todo, en el piso'

No ha pasado ni un mes desde este último inconveniente y ha vuelto a generar controversia. En este caso, Westcol publicó un en vivo en Twitch en el que mostró el clóset de Aída Victoria Merlano, con quien mantiene una relación sentimental.

En el video se puede ver al joven portando unas medias blancas y unos con crocs naranjas, mientras capta en cámara la ropa, los accesorios y hasta un dinero que parece ser de la influencer. Todos los elementos están regados por el suelo y los cajones: "Vean, pa' que no digan que eso es de otra vieja. Eso es de Aida. Vean donde deja todo, en el piso".

También aseguró que debe recoger las cosas que ella suele dejar botadas por ahí y que él es el adulto de la relación.

Los internautas han criticado, principalmente, la manera vulgar con la que se refiere a ciertas pertenencias de Aida, como una falda negra que muestra en el video, y aseguran que es una falta de respeto a su privacidad.

