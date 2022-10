En los últimos días la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano confirmó su romance con el Streamer antioqueño Westcol. Desde entonces, se ha dado todo tipo de especulaciones por parte de los seguidores de la pareja, pues hay quienes critican la diferencia de edad y el posible “amor interesado” de Merlano por la inimaginable suma de dinero que gana el antioqueño.

A principios del presente mes de octubre, Westcol invitó a Aida para realizar un live desde su cuenta de Twitch frente a sus miles de seguidores. El Streamer le aseguró que estaba muy interesado en ella y que quería tener una cita, pues como hombre podría brindarle todo lo que ella deseara.



“Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?”, le preguntó Westcol a la creadora de contenido en el en vivo.



Ella, en medio de miradas y sonrisas tímidas, respondió que sí y en ese momento se dieron un par de besos que fueron cuestionados por los internautas, ya que la mayoría cree que es una estrategia de publicidad para que ambos puedan sumar más seguidores en sus plataformas.

¿Amor o Interés?

Pese a las críticas que han recibido, tanto Westcol como Merlano confirmaron su relación, después de haber tenido varias citas románticas. Sin embargo, desde los distintos puntos de vista de los internautas, está el supuesto interés económico que tiene la barranquillera.



Esto, porque se dio a conocer la impactante suma de dinero que llega a ganar el antioqueño en tan solo un día.



La reacción de la barranquillera fue bromear ante esto y dijo que por eso lo veía más atractivo.



Por esta razón es que la gran mayoría de usuarios de Instagram y demás plataformas consideran que esta relación tiene algo más que un romance, muchos consideran que se trata de interés y publicidad.

