Westcol es uno de los creadores de contenido más conocidos en Colombia, oriundo de la ciudad de Medellín, ha ganado fama por su controversial forma de hablar, por lo que ha sido tildado por algunos internautas de ser “agresivo”. También, mantuvo una relación con Aida Victoria Merlano en 2022 que no duró mucho, pero que ayudó a que su imagen creciera.

En los últimos días, el influencer ha estado en medio de una fuerte polémica, tras las fuertes declaraciones que hizo durante una de sus rutinarias transmisiones en vivo en la plataforma Twitch.

Varios usuarios lo catalogan como “homofóbico” por un video que se hizo viral en el que habla mal de la ciudad de Ibagué e insulta a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balaz* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”, expresó.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

Las declaraciones fueron cuestionadas por miles de internautas, quienes hicieron pública su incomodidad por el tipo de contenido que ofrece a su audiencia: “Westcol es machista, discrimina a otras ciudades y es homofóbico”, “Si lo dice en vivo, que dirá en privado de la comunidad LGBTI”, “Sin duda alguna este sujeto es un personaje muy polémico”, “Me sentí ofendido y además me hizo sentir temor con sus declaraciones”.

En otro fragmento publicado, el joven habló sobre las percepciones que se puede tener de Colombia en el exterior, en esa conversación mencionó a Ibagué y arremetió fuertemente hacia la ciudad.

La ignorancia le brota por los poros, nisiquiera un insultó es necesario, este niño bocón con su paupérrima forma de hablar se insulta a el mismo, @WestCOL_ , ¿porque no viene aquí a nuestra ciudad a sostener lo dicho con argumentos de peso? Lo invito! pic.twitter.com/Q6cVP29ZT0 — Ilegalmente Rubia (@lauralucv) March 22, 2023

“Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta… Ni por el hij*. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue* hueco, eso nunca pasará (...) Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*", expresó Westcol.

Luego de sus comentarios hacia Ibagué, la polémica creció más, y el creador de contenido tuvo que dar explicaciones de lo sucedido en una historia publicada en su cuenta de instagram. No obstante, no caló para nada bien entre sus detractores que tildaron sus réplicas de “frías e innecesarias”.

“Sobre Ibagué, no he hablado mucho de eso, pero he visto a muchas personas atacadas con mucha rabia (...) Lo único que les voy a decir es que no se tomen todo tan a pecho, por fa”.

El alcalde de Ibagué también salió a dar su comentario ante la polémica, ahí expresó que el streamer “tendrá que tragarse sus palabras”. No obstante, Westcol salió en defensa propia y le pidió a Andrés Hurtado, mandatario de la capital del Tolima, que no le “cerrará las puertas de la ciudad por un chistecito”.

