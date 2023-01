El 'streamer' antioqueño ‘Westcol’ ha encabezado varios titulares de la prensa nacional por su sonado noviazgo con Aida Merlano y también por su controversial forma de hablar por la que a veces es tildado de agresivo. En esta ocasión, el joven paisa volvió a hacer tendencia al humillar a un seguidor que le preguntó por su relación con la barranquillera.

En las redes sociales circula el rumor que ‘Westcol’ y Aida tienen una relación por interés y para generar polémicas, las cuales los ayudan a posicionarse en redes. Se cree eso porque los jóvenes viven en ciudades diferentes y rara vez se les ve juntos.



El 'streamer'en sus historias de Instagram realizó una sesión de preguntas y respuestas. Uno de sus seguidores aprovechó este momento y cuestionó su relación con el siguiente mensaje: “Diga que se dejó con Aída y ya”.



Al parecer este comentario no le gustó para nada al paisa, pues le respondió de una forma agresiva. “Papi, me acabo de meter a tu perfil y tenés una barriga estratosférica, algo que va más allá del cosmos, algo semejante a un costal de yuca”, comentó.



‘Westcol’ no se refirió al tema de su relación, pero humilló a su seguidor al asegurar que con su físico nunca conquistaría a Aida Merlano.



“¿Entonces, pa’ qué quieres saber si terminé o no con Aída? O sea, evidentemente, posibilidades de que tú la conquistes, hay pocas. Puede que sí, ‘bro’, lo puedes intentar. Pero con ese desespero no vas a lograr nada ‘mi broki’, tenés que calmarte”, aseguró.



Esta historia fue reposteada por varias cuentas de entretenimiento y ahí los internautas lo han criticado fuertemente.



“Wescol habla de barriga grande y los cachetes de él en donde quedan”, “Claramente él tampoco la conquistó”, “Uy sí qué horror de comentario de esta poca cosa ¿Él no se mirara lo horrible,? Les aseguro que Aida está con él por fama y plata. Porque físicamente él es un M......”, se lee en los comentarios.

