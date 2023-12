Westcol habló sobre su relación con Aída Merlano: 'Eso es amor real'

El creador de contenido Westcol decidió abrir su corazón con sus seguidores y se sinceró sobre sus sentimientos por Aída Merlano. A través de una transmisión por su canal de Twitch, reveló detalles de su situación actual con la barranquillera.

Westcol habló sobre su relación con Aida

Las transmisiones rutinarias del creador de contenido son el momento perfecto para hablar con sus seguidores y contarles algunos detalles inéditos sobre su vida.



En varios de estos encuentros en vivo se descubrió cómo inicio su relación con Aída, el final de esta y, ahora, su regreso, luego de que Westcol hubiera tenido una relación con Valka.

"Cuando estoy con esa mujer, se me olvida que soy millonario, que tengo 22 años, carros y casas. Eso es amor real", expresó en su canal de Twitch.

A pesar de los inconvenientes que antes había tenido con la joven barranquillera, ahora dijo ser más reservado con su relación: "La gente ataca mucho por redes sociales. No quiero dar explicaciones constantemente. Prefiero vivir mi relación de manera privada".

Sin embargo, el creador decidió dedicar un momento para hablar de su expareja, Valka, una cantante que se dio a conocer a través del éxito ‘Me provocas’.

"No es que Valka me haya sido infiel. Papi, esto no tiene nada que ver con eso, sino que, yo no sé como explicarlo, yo no quiero hacer quedar mal a una persona y yo tampoco me quiero hacerme quedar mal", expresó sobre su anterior relación.

El 'influencer' la describió a ella como "una gran mujer" y explicó que el motivo de la ruptura es que hay personas que "a veces no conectan con todo".

"Eso no significa que ella sea una mala persona o yo, no tiene que ver con infidelidad, hay muchos factores y vueltas que afectan, yo sé que si hablo voy a quedar mal porque soy el hombre. Lo único que voy a decir es que Valka es una muy buena mujer y siempre lo ha sido", aseguró Westcol.

Ante esta declaración, confesó: "Aída es una mujer difícil de superar, para ella también yo soy un hombre complicado de superar". Por ese motivo, aseguró que su relación se unió más cuando terminaron, pero que en un futuro detallara bien cómo fueron las cosas.

En la transmisión reflexionó sobre las críticas que las personas pueden llegar hacer sobre sus decisiones.



"Como si ustedes nunca hubieran estado con una mujer queriendo a otra (...). Ustedes se meten con una mujer, la quiere mucho y después llega otra y lo deslumbra más (...), eso son cosas normales que pasan en la vida", expresó.

Así las cosas, admitió que está enamorado de Aída, y que está feliz de terminar el año junto a ella.



Además, espera que esta vez funcione y terminó con una reflexión: "Lo único que te llena al 100 por ciento es el amor, es de verdad, puedes tener los carros que quieras, las casas más grande, pero es el amor el que te llena y no solo el de pareja, también el de su mamá, papá y familia".

