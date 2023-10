Westcol explotó en contra de los precios de boletería de Karol G: ‘Ni Michael Jackson’

A través de un 'streaming', Westcol llamó la atención de sus seguidores al estallar contra los precios de la boletería de los conciertos de Karol G en Colombia, luego de que esta anunciara la apertura de las mismas en el marco de su 'Mañana será bonito tour' en Medellín y Bogotá que hace parte de la gira en Latinoamérica.

Muchos se encontraban a la espera de su presentación en el país, ya que la paisa había demostrado el gran éxito de su show a lo largo de Estados Unidos, por lo que sus fanáticos estaban ansiosos de verla brillando en su casa.



Ante la grata noticia de su presentación, varios empezaron a alistar el bolsillo para conseguir un pase y disfrutar del inigualable talento que desborda 'La Bichota' en el escenario y que ha merecido la ovación de su multitudinario público.

Sin embargo, esto no evitó que la antioqueña recibiera las críticas por los costos de la boletería, pues muchos quedaron desilusionados por el valor de las mismas, ya que los estos oscilaban entre los $150.000 y $998.000.



De hecho, en las redes sociales se viralizaron distintos comentarios de internautas que se quejaron del coste de manera recurrente, afirmando que este era desproporcionado si se comparaba, incluso, con shows de Dua lipa o Miley Cyrus.



"Con $500.000 tuve a Miley Cyrus y a Dua Lipa a esta distancia, como me van a decir que una boleta para Karol G en oriental casi norte va a valer $100.000 más, todo un despropósito"; "Como es que solo dejan una localidad económica y pasan de $151.000 a localidades de $479.000 y de ahí para arriba"; "Modo tusa porque NADIE debería comprar boletas para Karol G en Bogotá".

Con 500mil pesos tuve a Miley Cyrus y a Dua Lipa a esta distancia, como me van a decir que una boleta pa Karol G en oriental casi norte va a valer 600k, todo un despropósito. pic.twitter.com/KKqy6TnmAf — Alejandro Holguín (@lejandroholguin) October 17, 2023

A estas quejas se sumó Westcol, que no dudó en comentar que los pases para ver a la 'Bichota', en efecto, tenían un valor bastante elevado.

¿Qué dijo el creador de contenido?

Durante un 'streaming' en Twitch, el paisa no se reservó ninguna opinión ni critica referente a los costos de los pases, de hecho se atrevió a asegurar que ni siquiera su artista favorito, que ya murió, habría estipulado esos valores en caso de haberse presentado en algún momento en Colombia.



"¿Por qué Karol G tiene esos precios tan caros?, eso sí me dio mucha rabia, así que vengo con la respectiva tiradera. A ver, mi sueño siempre fue ver a Michael Jackson, leyenda de todos los tiempos y yo estoy seguro de que él, siendo el artista más grande, no habría puesto la boletería tan cara como la tiene Karol G”, expresó el gamer.



El creador de contenido afirmó que el reconocimiento de la intérprete de 'Provenza' había tenido un gran salto y que sus éxitos eran reconocidos a lo largo el mundo, pero aún sí no entendía el coste de la boletería: "Karol G es una artista muy grande, pero esos precios a son de qué en su propio país”.

Aunque se sabe que los valores no son establecidos de manera directa por los artistas, sino que estos son planeados por un empresario encargado de la logística y la organización del evento, Westcol asegura que la paisa tiene el conocimiento sobre las mismas, pero no se ha pronunciado al respecto.



"Yo siendo ella, veo los mensajes de sus seguidoras que la apoyan desde hace cuántos años aquí en Colombia, viendo que están desesperadas por pagar una boleta que está carísima, uy papi, dios mío, a mí no me daría el corazón, ya son multimillonarios, ya tienen mucha liga, tampoco tiren tan duro, pues", añadió el influencer.

Finalmente, el antioqueño terminó diciendo que le daba "mucha tristeza" con las seguidoras que estaban pensando en vender hasta su celular o cualquier objeto de valor con el fin de no quedarse sin su boleta, ya que había notado que muchas de estas fanáticas se sentían representadas por la cantante y para ellas verla es todo un sueño.



"Me da trizteza (...) Karol G para las mujeres es como una inspiración para las mujeres,

gracias a su música, la admiran y si ella sabe eso, que lo debe saber, ¿por qué le tira tan duro a sus fanáticas?, baje los precios que ellas la quieren mucho”, concluyó Westcol.



