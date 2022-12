Ya son varios los famosos colombianos que se encuentran en territorio catarí para disfrutar del primer mundial de fútbol realizado en suelo árabe. En las redes sociales se ha podido observar que personajes como Yeferson Cossio, Lincoln Palomeque, ‘La Liendra’, Juan Duque, Westcol, entre otras celebridades, están en la península admirando lo mejor del 'deporte rey'.



(Siga leyendo: El drama de un hombre que perdió a sus hijos por un síndrome hereditario).

Sin embargo, no todo ha sido felicidad y buena energía para alguno de ellos, pues les han llovido críticas de cientos de internautas por un par de comentarios que han realizado respecto a la cultura de aquel país y sus leyes contra las mujeres, quienes deben estar tapadas con el tradicional burka a raíz de sus costumbres musulmanas.

Facebook Twitter Linkedin

Westcol habló sobre la procedencia de sus ingresos Foto: Instagram: @westcol

Ese ha sido el caso de Westcol, quien acaparó la atención de la comunidad digital luego de tratar a las mujeres colombianas de “bandidas” por su forma de vestir en comparación con las féminas inmiscuidas en la religión del islam.



(Le puede interesar: La afección por la que Javier Hernández Bonnet sigue recuperándose en Qatar).



“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿Están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos”, expresó en sus historias de Instagram.



“No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, agregó.



Indudablemente sus declaraciones causaron toda una oleada de repudio por parte de usuario de internet, que tildaron al streamer de misógino e ignorante por no conocer las cultura musulmana, que si bien en una religión muy seguida en todo el planeta, está siendo muy criticada en la actualidad por considerarse una forma de represión contra las libertades de la comunidad femenina.



(También: ‘Era muy impresionante’: Mike Bahía contó detalles de cuando nació Kai).

¿Qué está pasando en Irán?

Precisamente sobre este tema en Irán se están llevando fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la autoridad, luego de que agentes de la policía moral asesinaran a una mujer de 22 años por no llevar un uso adecuado del hiyab o velo islámico.



La fallecida fue identificada como Mahsa Amini, originaria de Kurdistán. Ella entró en coma y murió mientras estaba en custodia junto a otras mujeres detenidas por la policía de la moral, que hace cumplir las estrictas normas de la República Islámica.



El hecho causó la indignación del pueblo iraní que desde el pasado 16 de septiembre salió a las calles a protestar contra la represión policial y lo que para ellos consideran costumbres machistas. Videos publicados en las redes sociales han mostrado manifestaciones en varias ciudades, con mujeres agitando sus pañuelos y protestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad.



(Artículos relacionados: Nairo Quintana se destapa: Amparo Grisales o Esperanza Gómez).

Facebook Twitter Linkedin

Las protestas por la muerte de Mahsa Amini se han extendido a lo largo del mundo. Foto: EFE

El gobierno respondió a las inconformidades con el uso de la fuerza, lo que ha llevado a la muerte de cerca de 400 personas, según informó la ONG Irán Human Rights.



Miles han sido arrestados desde septiembre y algunos están en riesgo de recibir sentencias de muerte por cargos vinculados con la seguridad, algo que ya ha ocurrido en cinco casos. Unas 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por manifestarse, informó EFE.

Facebook Twitter Linkedin

El pueblo iraní grita consignas durante una protesta tras la muerte de la iraní Mahsa Amini. Foto: EFE/EPA/ERDEM SAHIN

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO