En el mes de marzo, el streamer Westol generó una polémica al referirse de forma despectiva a la ciudad de Ibagué. Mientras, el joven paisa estaba en una trasmisión en vivo en Twitch comentó que la capital tolimense era un “Put* hueco”.



Como era de esperarse, varias personas insultaron al creador de contenido por su comentario y por esa razón en sus últimas transmisiones en vivo decidió disculparse.

“Yo me equivoque con lo de Ibagué, me equivoque porque es una ciudad que no merecía eso, parce. Y las palabras que salieron de mi boca, ofendieron a mucha gente y no me parece lo correcto”, dijo el joven.



Asimismo, comentó que él al ser una persona influyente debería incitar al turismo en la ciudad y no hacer lo que hizo. “Perdón, es lo único que tengo para decir. Perdón, yo no sé qué pensaba cuando dije esas palabras tan crueles”, comentó.



(No deje de leer: Rey vallenato Augusto Carlos López responde a denuncia de intento de feminicidio).



En su video el joven colocó una canción triste de fondo, lo que para muchos, significó que el joven no estaba hablando en serio y solo era una burla más.



“Siento que Dios no iluminó mi cerebro, lo iluminó el diablo”, afirmó. Seguido a esto, comentó que desea que la ciudad siga creciendo y que “tapen esa cantidad de huecos que tienen”.

Por último, el influencer se refirió a los platos típicos de la ciudad, la música, el folclor y a las personas que les gusta el equipo de fútbol de Deportes Tolima. Finalizó diciendo: “¡Ibagué te quiero mucho!”.



(Lea también: Marilyn vos Savant, la mujer con el coeficiente intelectual más alto del mundo).



Este clip ha sido publicado en varias páginas de entretenimiento en el país y ahí varios internautas han comentado que estas disculpas parecen sarcasmo.



“Siento el sarcasmo en wes”, “Donde andan todos los que se la creyeron”, “Sarcasmo jajajajaja”, “Jajaja casi me la creo”, “Excelente actuación, denle un Óscar, tiene madera para ser político ¿usted qué opina?”, “Muero no se las cree nadie. Estuve esperando todo el tiempo que dijera que Ibagué es una mierd*”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

